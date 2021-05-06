Майские праздники - это самый вкусный период в году, ведь в этом месяце начинается сезон шашлыков. Нежное ароматное мясо с запахом костра никого не оставит равнодушным. Для насыщенного вкуса мясо можно оставить в маринаде. Молодое мясо маринуют 1,5-2 часа, а старое можно оставить в соусе дольше, чтобы его волокна размягчились. Немолодую курицу маринуют 2 часа, свинину - 4 часа, а баранину и говядину - 6 часов.
Все рецепты рассчитаны на 2 килограмма мяса.
Маринад для шашлыка с кефиром
- Лук - 500 г.
- Кефир нежирный - 1,7 л.
- Хмели-сунели - 1,5 ст.л.
- Базилик свежий - 200 г.
- Черный перец горошком - 1 ч.л.
Лук крупно нарезать, переложить в глубокую емкость и размять руками, чтобы выделился сок. Смешать с приправами, перцем и рубленным базиликом, посолить. Выложить мясо и хорошо перемешать. Влить кефир, чтобы он полностью покрыл мясо. Накрыть емкость крышкой и оставить в холодильнике минимум на 5 часов.
Маринад для шашлыка с минералкой
- Газированная минеральная вода - 1 л.
- Лук - 500 г.
- Чеснок - 5 зубчиков.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Молотая паприка - 1.5 ст.л.
- Молотый перец, соль по вкусу.
Мясо выложить в миску. Лук и чеснок нарезать кольцами и выложить на мясо. Посолить и поперчить мясо, добавить молотую паприку. Тщательно перемешать ингредиенты. Влить растительное масло и минеральную воду. Оставить на 4 часа.
Томатный маринад для шашлыка
- Томатный сок - 1,5 л.
- Лук - 500 г.
- Чеснок - 5 зубчиков.
- Приправа для мяса - 1 ст.л.
Лук и чеснок нарезать кольцами, перемешать с мясом. Посолить и поперчить мясо, залить томатным соком и оставить на 4 часа.
Маринад для шашлыка с майонезом
- Лук - 300 г.
- Майонез (лучше домашний) - 500 мл.
- Приправа карри - 1 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
Лук измельчить блендером в пюре. Смешать в миске майонез, лук, карри и соль с перцем. Залить смесью мясо и оставить на 3 часа в холодильнике.
Маринад для шашлыка с соком грейпфрута
- Грейпфрут - 2 шт.
- Кинза или петрушка - 200 г.
- Тмин - щепотка.
Из грейпфрута тщательно выдавить сок, убрать косточки. Петрушку или кинзу нарезать вместе со стеблем, смешать с соком. Залить соком с зеленью мясо, посыпать тмином, посолить и поперчить. Оставить мариноваться на 8 часов.
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