Маринад для шашлыка делает мясо более сочным и насыщенным.

Майские праздники - это самый вкусный период в году, ведь в этом месяце начинается сезон шашлыков. Нежное ароматное мясо с запахом костра никого не оставит равнодушным. Для насыщенного вкуса мясо можно оставить в маринаде. Молодое мясо маринуют 1,5-2 часа, а старое можно оставить в соусе дольше, чтобы его волокна размягчились. Немолодую курицу маринуют 2 часа, свинину - 4 часа, а баранину и говядину - 6 часов.

Все рецепты рассчитаны на 2 килограмма мяса.

Маринад для шашлыка с кефиром

Лук - 500 г.

Кефир нежирный - 1,7 л.

Хмели-сунели - 1,5 ст.л.

Базилик свежий - 200 г.

Черный перец горошком - 1 ч.л.

Лук крупно нарезать, переложить в глубокую емкость и размять руками, чтобы выделился сок. Смешать с приправами, перцем и рубленным базиликом, посолить. Выложить мясо и хорошо перемешать. Влить кефир, чтобы он полностью покрыл мясо. Накрыть емкость крышкой и оставить в холодильнике минимум на 5 часов.

Маринад для шашлыка с минералкой

Газированная минеральная вода - 1 л.

Лук - 500 г.

Чеснок - 5 зубчиков.

Растительное масло - 2 ст.л.

Молотая паприка - 1.5 ст.л.

Молотый перец, соль по вкусу.

Мясо выложить в миску. Лук и чеснок нарезать кольцами и выложить на мясо. Посолить и поперчить мясо, добавить молотую паприку. Тщательно перемешать ингредиенты. Влить растительное масло и минеральную воду. Оставить на 4 часа.

Томатный маринад для шашлыка

Томатный сок - 1,5 л.

Лук - 500 г.

Чеснок - 5 зубчиков.

Приправа для мяса - 1 ст.л.

Лук и чеснок нарезать кольцами, перемешать с мясом. Посолить и поперчить мясо, залить томатным соком и оставить на 4 часа.

Маринад для шашлыка с майонезом

Лук - 300 г.

Майонез (лучше домашний) - 500 мл.

Приправа карри - 1 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Лук измельчить блендером в пюре. Смешать в миске майонез, лук, карри и соль с перцем. Залить смесью мясо и оставить на 3 часа в холодильнике.

Маринад для шашлыка с соком грейпфрута

Грейпфрут - 2 шт.

Кинза или петрушка - 200 г.

Тмин - щепотка.

Из грейпфрута тщательно выдавить сок, убрать косточки. Петрушку или кинзу нарезать вместе со стеблем, смешать с соком. Залить соком с зеленью мясо, посыпать тмином, посолить и поперчить. Оставить мариноваться на 8 часов.

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Автор: Екатерина Пулатова