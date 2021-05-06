Рецепт маринада для шашлыка / фото ua.depositphotos.com

Майские праздники - это самый вкусный период в году, ведь в этом месяце начинается сезон шашлыков. Нежное ароматное мясо с запахом костра никого не оставит равнодушным. Для насыщенного вкуса мясо можно оставить в маринаде. Молодое мясо маринуют 1,5-2 часа, а старое можно оставить в соусе дольше, чтобы его волокна размягчились. Немолодую курицу маринуют 2 часа, свинину - 4 часа, а баранину и говядину - 6 часов. 

Все рецепты рассчитаны на 2 килограмма мяса. 

Маринад для шашлыка с кефиром

  • Лук - 500 г.
  • Кефир нежирный - 1,7 л.
  • Хмели-сунели - 1,5 ст.л.
  • Базилик свежий - 200 г.
  • Черный перец горошком - 1 ч.л.

Лук крупно нарезать, переложить в глубокую емкость и размять руками, чтобы выделился сок. Смешать с приправами, перцем и рубленным базиликом, посолить. Выложить мясо и хорошо перемешать. Влить кефир, чтобы он полностью покрыл мясо. Накрыть емкость крышкой и оставить в холодильнике минимум на 5 часов.

Маринад для шашлыка с минералкой

  • Газированная минеральная вода - 1 л.
  • Лук - 500 г.
  • Чеснок - 5 зубчиков.
  • Растительное масло - 2 ст.л.
  • Молотая паприка - 1.5 ст.л.
  • Молотый перец, соль по вкусу.

Мясо выложить в миску. Лук и чеснок нарезать кольцами и выложить на мясо. Посолить и поперчить мясо, добавить молотую паприку. Тщательно перемешать ингредиенты. Влить растительное масло и минеральную воду. Оставить на 4 часа.

Маринад для шашлыка рецепт / фото ua.depositphotos.com

Томатный маринад для шашлыка

  • Томатный сок - 1,5 л.
  • Лук - 500 г.
  • Чеснок - 5 зубчиков.
  • Приправа для мяса - 1 ст.л.

Лук и чеснок нарезать кольцами, перемешать с мясом. Посолить и поперчить мясо, залить томатным соком и оставить на 4 часа.

Маринад для шашлыка с майонезом

  • Лук - 300 г.
  • Майонез (лучше домашний) - 500 мл.
  • Приправа карри - 1 ст.л.
  • Соль, перец по вкусу.

Лук измельчить блендером в пюре. Смешать в миске майонез, лук, карри и соль с перцем. Залить смесью мясо и оставить на 3 часа в холодильнике.

Маринад для шашлыка с соком грейпфрута

  • Грейпфрут - 2 шт.
  • Кинза или петрушка - 200 г.
  • Тмин - щепотка.

Из грейпфрута тщательно выдавить сок, убрать косточки. Петрушку или кинзу нарезать вместе со стеблем, смешать с соком. Залить соком с зеленью мясо, посыпать тмином, посолить и поперчить. Оставить мариноваться на 8 часов.

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Автор: Екатерина Пулатова