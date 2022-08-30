Галушки с мясом быстро готовятся и ещё быстрее съедаются.

Большая кастрюля сытных галушек - идеальный ужин для украинской семьи. Это блюдо невозможно не любить, ведь это наше, украинское изобретение. Галушки можно отварить или приготовить на пару, а в тесто кроме основных ингредиентов иногда добавляют манну крупу или картофельное пюре.

Полтавские галушки с мясом

Для поджарки:

Свинина - 600 г.

Растительное масло - 3 ст.л..

Лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Соль, перец, зелень по вкусу.

Для галушек:

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Кефир - 200 мл.

Сода пищевая - 1.5 г.

Яйца - 1 шт.

Мука - 300 г.

Щепотка соли.

Свинину помыть и нарезать небольшими кусочками, а лук мелко порубить. В глубокое сковороде разогреть растительное масло и выложить лук с мясом. Обжарить на большом огне 3-4 минуты. Затем залить мясо кипятком так, чтобы вода полностью покрыла свинину. Посолить и поперчить, накрыть крышкой и тушить мясо полчаса.

Пока мясо тушится, приготовить галушки. Подогреть кефир и всыпать соду. Вбить в кефир яйцо и соль, перемешать до однородности. Затем всыпать муку и замесить однородное густое тесто. В большой кастрюле закипятить воду. Галушки отщипнуть руками или выложить ложкой в кипяток. Варить галушки, пока они не всплывут на поверхность (3-4 минуты).

Вынуть галушки с помощью шумовки и выложить в сковороду с мясом. Добавить в сковороду измельченный чеснок. Тушить мясо с галушками вместе 5 минут, посыпать рубленной зеленью и подавать к столу.

Картофельные галушки с мясом внутри

Картофель - 5-6 шт.

Лук - 1 шт.

Куриный фарш - 300 гр.

Сливочное масло для пюре - 30 гр.

Яйца - 1 шт.

Мука пшеничная - 1 стакан.

Черный молотый перец, соль по вкусу.

Картошку почистить и крупно нарезать. Залить холодной водой и сварить до готовности (20-25 минут). Слить почти всю воду (оставить немного на дне) и добавить сливочное масло. Растолочь картошку в пюре. Вбить в пюре яйцо и перемешать. Ввести в пюре муку и замесить густое тесто.

В куриный фарш добавить соль, перец и натертый на терке лук. Мокрыми руками из теста скатать шарики и приплюснуть их. В центр выложить фарш ложкой и защипнуть. Придать галушке круглую форму, раскатав её в руке. В кастрюле довести воду до кипения и выложить галушки в кипяток. Варить 5-7 минут. Подавать со шкварками или со сметаной.

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