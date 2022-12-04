Как правильно тушить голубцы и с чем их приготовить, если соблюдаете Рождественский пост - узнайте в материале УНИАН.

Голубцы - популярное блюдо из капустных листов и мяса, которое может приготовить любая, даже начинающая, хозяйка. Сейчас православные верующие соблюдают Рождественский пост 2022-2023, поэтому тщательнее составляют рацион. УНИАН расскажет, как сделать голубцы мягче и приготовить их, согласно заветам церкви.

Ранее мы предлагали подробное меню на Рождественский пост 2022-2023 для христиан.

Постные голубцы по-закарпатски с грибами

Капуста белокочанная - 1 шт

Картофель - 1 кг

Лук репчатый - 2 шт

Грибы белые свежие или замороженные - 300 г

Грибы белые сухие - 30 г

Томатная паста - 2 ст. л

Паприка сладкая

Масло растительное

Соль

Перец черный молотый

Капусту вымыть, отделить листья, срезать с них утолщения и ошпарить листья кипятком. Сухие грибы замочить в 500 мл теплой воды. Сковороду смазать растительным маслом, выложить измельченный лук (1 шт), добавить нарезанные грибы и обжаривать 5-7 минут до готовности, в конце посолить и поперчить.

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Картофель натереть на терке вместе со второй луковицей, посолить, поперчить. Выкладывать ложкой на сковороду картофельную массу и обжаривать с двух сторон до готовности. Собрать голубцы - на капустный лист выложить драник, сверху - грибы и лук, свернуть лист капусты кулечком.

Готовые голубцы сложить в кастрюлю, перекладывая каждый слой сухими грибами и пересыпая паприкой. Залить кипяченой водой, поставить кастрюлю в духовку на 1 час при 180 °C. Затем уменьшить нагрев до 160 °C и томить голубцы еще 20 минут. Разбавить томатную пасту водой, залить соусом голубцы и поставить в духовку еще на 20 минут.

Постные голубцы с рисом и овощами - рецепт

Перед началом приготовления фасоль нужно замочить в холодной воде на 6-8 часов.

Капуста белокочанная - 300 г

Фасоль белая (сухая) - 150 г

Рис - 80 г (вес в сухом виде)

Лук репчатый - 80 г

Томатная паста - 2 ст. л

Масло растительное - 3 ст. л

Зелень свежая (петрушка) - 10 г

Соль

Перец черный молотый

Выложить фасоль в кастрюлю, залить водой, поставить на медленный огонь и варить 1 час. Готовую фасоль отбросить на сито. В отдельную кастрюлю налить воду и, когда она закипит, опустить туда кочан капусты на 3-5 минут. Достать капусту из кастрюли, снять верхние листья, затем снова отправить кочан в кипяток. Так делать, пока все листья не будут сняты.

Отварить рис, лук измельчить, обжарить на растительном масле 3-4 минуты. Выложить в миску фасоль, рис и жареный лук. Добавить измельченную зелень, посыпать ингредиенты солью и перцем, перемешать.

На каждый капустный лист выложить 1-2 ст.л начинки, завернуть лист "рулетиком". Разместить голубцы на сковороде, смазанной сливочным маслом. Обжаривать голубцы по 2-3 минуты с каждой стороны.

Вкуснейшие постные ленивые голубцы

Рис - 1 стакан

Капуста белокочанная - 0,5 кг

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Тыква (или кабачок, или сладкий болгарский перец) - 150 г

Томатная паста (по желанию) - 1 ст. л

Масло растительное для жарки

Соль

Перец

Вода (кипяток) (или грибной бульон) - 2 стакана

Лук очистить, вымыть, нарезать кубиками, морковь натереть на терке. Тыкву (перец) нарезать кубиками, а капусту нашинковать. Вскипятить воду, залить ею рис, оставить на 10 минут, затем воду слить, а рис промыть.

Разогреть сковороду, смазав ее растительным маслом, выложить лук и морковь. Обжаривать 1-2 минуты, затем добавить капусту и тыкву (перец), готовить после этого еще 5-7 минут. Посолить, поперчить, выложить рис, перемешать. Залить кипятком, тушить под крышкой 20 минут на медленном огне.

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