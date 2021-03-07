Блинчики с маком - прекрасный десерт на Масленицу.

Блины - это простое и очень известное повседневное блюдо, но в период Масленицы они становятся особенно популярными. К этому празднику традиционно готовят большую порцию соленых и сладких блинов для всей семьи. Мак - один из лучших вариантов десертных налистников. Он хорошо сочетается с яблоками, изюмом, орехами, медом и другими продуктами для сладких блинчиков.

Рецепт блинчиков с маком

Яйцо куриное - 2 шт.

Молоко - 0,5 л.

Мука пшеничная - 200 г.

Сливочное масло - 30 г.

Соль - 0,5 ч.л.

Для начинки:

Мак - 150 г.

Молоко - 180 мл.

Мед - 2 ст. л.

Мак залить молоком и закрыть крышкой. Оставить для набухания на ночь. Можно купить готовую маковую начинку - тогда замачивать не нужно. Для теста растопить сливочное масло, добавить соль, сахар, молоко и яйца, перемешать. В несколько подходов просеять муку через сито и замесить тесто. Оставить его настаиваться на полчаса.

Сковороду один раз смазать растительным маслом и выпечь блины. В набухший мак положить мед и перемешать. Взбить мак блендером на средней скорости. Половину мака выложить в миску, вторую половину взбить в кашу на высокой скорости. Смешать два вида мака. Одну сторону блина полностью смазать маком и завернуть трубочкой. Подавать горячими к чаю или кофе.

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Автор: Екатерина Пулатова