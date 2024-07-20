Воздушный торт Три шоколада не самый простой в приготовлении, но результат того стоит.

Воздушный муссовый торт Три шоколада продается в большинстве кондитерских. Десерт точно понравится всем сладкоежкам, особенно "шоколадоголикам". Готовится он из четырех слоев - бисквита и желе темного, молочного и белого шоколада. По желанию нижний бисквитный шар можно пропустить, а сам десерт подать в прозрачном стакане. Наш рецепт великолепного десерт приурочен на Международный день торта 20 июля.

Три шоколада - рецепт подробный пошагово

Ингредиенты для бисквита:

яйца - 3 шт.;

мука - 150 г;

молоко - 70 г;

сахар - 100 г;

какао-порошок - 15 г;

шоколад - 30 г;

сливочное масло - 30 г;

разрыхлитель для теста - 7 г.

Ингредиенты для темного мусса:

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желтки - 2 шт.;

сливки 33% - 250 мл;

молоко - 250 мл;

горький шоколад - 150 г;

сахар - 50 г;

желатин - 8 г.

Ингредиенты для молочного бисквита:

желтки - 2 шт.;

сливки 33% - 250 мл;

молоко - 250 мл;

молочный шоколад - 150 г;

сахар - 50 г;

желатин - 9 г.

Ингредиенты для белого бисквита:

желтки - 2 шт.;

сливки 33% - 250 мл;

молоко - 250 мл;

белый шоколад - 150 г;

сахар - 50 г;

желатин - 10 г.

Также вам понадобится круглая форма с разъемными стенками диаметром 20 см и ацетатная пленка.

Для приготовления бисквита смешайте сухие ингредиенты - муку, разрыхлитель, какао. Просейте смесь через сито.

Молоко в кастрюле смешайте с маслом и шоколадом. Нагрейте до растворения шоколада, но не кипятите. Остудите молочную смесь до комнатной температуры.

Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Влейте молочно-масляную и мучную смеси. Перемешайте до однородности. Вылейте тесто в форму для выпечки и пеките 20-25 минут при 180°. В процессе выпекания не открывайте дверцу духовки. С готового коржа срежьте верхушку, чтобы его высота составляла примерно 1,5 см.

Выложите бисквитный корж в форму для торта и поставьте в холодильник.

Для приготовления мусса трех видов возьмите суммарно 750 мл жирных сливок прямо из холодильника. Взбейте их миксером полувзбитого состояния, чтобы они загустели. Спрячьте сливки в холодильник.

Шоколадные муссы готовятся одинаково - различается лишь вид шоколада и количество желатина. Готовятся они поочередно после застывания предыдущего слоя.

Каждую порцию желатина замочите в 30 г очень холодной воды. Желтки разотрите с сахаром и влейте в молоко. Поставьте на плиту и нагревайте до консистенции сгущенки, но не кипятите. Если есть кулинарный градусник, то грейте смесь до 80° и снимите с огня.

В молочно-желтковую смесь добавьте кусочки шоколада - горького, молочного и белого соответственно. Затем вмешайте набухший желатин, перемешайте массу до однородности и остудите до комнатной температуры. Вмешайте в каждый крем по 250 г охлаждённых сливок.

На шоколадный бисквит вылейте сначала мусс горького шоколада и поставьте в холодильник на 2 часа. Затем приготовьте и выложите в форму молочный мусс и также оставьте застывать. Последним приготовьте и остудите слой белого шоколада.

Готовый десерт Три шоколада оставьте в холодильнике на ночь. Аккуратно достаньте из формы и украсьте по своему вкусу растопленным шоколадом, ягодами или фруктами.

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