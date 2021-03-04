Готовить блины можно как на молоке, так и на кефире и воде.

Домашние блины – это всегда невероятно вкусно! К тому же они являются одним из самых главных блюд веселого праздника Масленица. В течение целой недели принято лакомиться блинами со сливочным маслом, сметаной, вареньем либо джемом, сгущенкой или любым топингом. Конечно же, и начинка для них может быть самой разнообразной – как сладкая, так и сытная.

Блины на молоке

Мука - 170 г

Молоко - 500 мл

Яйцо - 1 шт.

Растительное масло - 2 ст. л.

Сахар - 2 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Все необходимые ингредиенты должны быть комнатной температуры, поэтому лучше подготовить их заранее.

Читайте такжеАроматный творожный бисквит: как приготовить нежное лакомствоВ молоко добавить щепотку соли, сахар и масло. Добавить куриное яйцо. Тщательно взбить все эти составляющие до однородности (можно воспользоваться миксером).

Затем ввести просеянную муку. Снова все тщательно перемешать, чтобы в тесте не было комочков. В результате должно получиться жидкое по консистенции тесто.

Хорошо разогреть сковороду, немного смазать растительным маслом. Влить половник теста, равномерно распределить его по поверхности, немного прокручивая круговыми движениями.

Обжаривать блин до тех пор, пока он не перестанет быть липким. Затем перевернуть его на другую сторону и печь до зарумянивания и хрустящих краев.

По желанию, снятый со сковороды горячий блин можно смазать куском охлажденного сливочного масла.

Блины на кефире

Мука пшеничная - 2 ст.

Кефир (или простокваша) - 1,5 ст.

Молоко (можно воду) - 0,5 ст. (+ еще около 1/3 ст.)

Яйцо куриное - 2 шт.

Сахар - 0,5 ст.

Сода (без горки) - 1 ч. л.

Соль - 1/4 ч. л.

Растительное масло - 3 ст. л.

Взбить яйца с сахаром (его количество можно регулировать в зависимости от того, какой будет начинка). Влить кефир, посолить и перемешать.

Постепенно всыпать муку, заранее просеянную с содой, и хорошо перемешивать тесто, чтобы не было комочков. Затем влить в тесто молоко или воду, еще раз все перемешать.

Накрыть тесто салфеткой и дать постоять при комнатной температуре 20-30 минут.

По истечении указанного времени, тесто снова станет густым. Долить медленно еще немного воды или молока, чтобы оно стало по консистенции, как жидкая сметана. Понадобится около 1/3 стакана воды или молока. Добавить растительное масло, хорошо перемешать.

Сковороду смазать небольшим количеством растительного масла и хорошо разогреть. Выпекать блины сначала с одной стороны до золотистого цвета. А потом с другой. Больше смазывать сковороду маслом не нужно.

Блины на дрожжах

Мука - 1,5 ст.

Дрожжи сухие - 0,5 ст. л.

Молоко - 0,5 л

Яйца - 2 шт.

Крупа манная - 1/4 ст.

Сахар - 1,5 ст. л.

Соль - 0,5 ч. Л.

Растительное масло - 1/4 ст.

В 350 мл теплого молока добавить сахар, дрожжи и перемешать. Всыпать муку и манную крупу. Перемешать все до однородного состояния, после чего накрыть миску полотенцем и положить в теплое место на 2 часа.

По истечению указанного времени, тесто должно хорошо увеличиться в размере. Затем по одному добавить яйца, после каждого хорошо взбивая тесто венчиком или миксером.

Влить оставшееся молоко (его следует кипятить в микроволновке и добавлять горячим). Все перемешать и добавить растительное масло. Далее следует самостоятельно отрегулировать густоту теста - чем гуще оно будет, тем толще выйдут блины. Тесто можно разбавить как молоком, так и водой.

Готовое тесто оставить для подъема еще на 30 минут. Выпекать блины на смазанной маслом раскаленной сковороде.

Блинчики из сгущенки на кипятке

Мука пшеничная - 2 ст.

Молоко сгущенное - 1 банка

Вода (кипяток) - 2 банки из-под сгущенки

Яйцо куриное - 2 шт.

Масло сливочное (растопленное) - 1 ст. л.

Соль - щепотка

Первым делом нужно заранее вскипятить воду.

Читайте такжеНежнейшие сырники: как приготовить пышные и аппетитные вкусностиВлить в емкость сгущенку. Добавить яйца и размешать (можно миксером).

В банку из-под сгущенки налить кипяток. Затем осторожно вылить его в тесто, помешивая на медленной скорости.

Просеять в тесто муку, размешать. Добавить растопленное сливочное масло, размешать.

И напоследок добавить в тесто вторую банку кипятка, размешать. Тесто получается жидким и в пузырьках.

Сковороду смазать немного растительным маслом и выпекать блины до золотистой окраски с обеих сторон. Блины можно наполнить любой сладкой начинкой.

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Автор: УНИАН