Творожные шайбочки, политые медом, сгущенным молоком или вареньем – это очень вкусно!

Сырники – блюдо по-особенному теплое и домашнее, которое вызывает самые приятные ассоциации.

Чаще всего эти кругленькие шайбочки сдабривают изюмом, однако подойдут и другие сухофрукты или же свежие фрукты. Подают нежные сырники с медом, сгущенкой, вареньем или посыпают сахарной пудрой.

Сырники

Творог жирный - 500 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 4 ст. л.

Мука - 5-6 ст. л. (3-4 ст. л. - в тесто, остальное - для панировки)

Масло растительное для жарки

Творог для сырников лучше всего брать жирный и не слишком влажный. Затем его следует тщательно размять вилкой. Добавить яйцо и сахар, все перемешать.

Читайте такжеНежные заварные пирожные: как приготовить невероятные профитроли с творожным кремомДобавить муку и перемешать. Масса для сырников не должна быть слишком сухой или влажной – она должна хорошо держать форму. Если надо, то можно добавить еще муки.

По желанию можно добавить, например, изюм или курагу.

Далее влажными руками брать творожную массу и формировать из нее шарики. Приплюснуть каждый, обвалять в муке с двух сторон. Выложить на доску или тарелочку.

На хорошо разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, выложить сырники и жарить до золотистой корочки с обеих сторон. Огонь при этом должен быть средний.

Сырники с манкой

Творог (не мокрый) - 500 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Крупа манная - 2 ст. л.

Сахар - 3 ст. л.

Крахмал картофельный - 2 ч. л.

Мука пшеничная для обваливания

Растительное масло для жарки

Ванилин или ванильный сахар

Первым делом следует творог растереть в кашицу.

В отдельной тарелке взбить яйца и всыпать манку. Дать набухнуть 2-3 минуты.

Вылить яичную смесь в творог и хорошо вымешать ложкой. Добавить крахмал, сахар и ванилин.

Из полученной массы сформировать сырники. Обвалять каждый в муке.

Выложить их на хорошо разогретую сковороду и жарить на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Сырники под нежным соусом

Творог (5% жирности) - 500 г

Желтки яичные - 3 шт.

Сахар - 50 г

Мука пшеничная - 50 г

Соль - по вкусу

Ванилин - по вкусу

Для заливки

Масло сливочное - 50 г

Сметана (20% жирности) - 100 г

Мед (или сахар) - 50 г

Соединить творог, соль, сахара, ванилин и желтки, перетереть в однородную массу.

Затем добавить муку (ее может понадобиться больше или меньше – все зависит от творога) и хорошо перемешать. Муку можно заменить на манку: взять 2 ст. л. и отставить примерно на 30 минут, чтобы набухла.

Творожная масса должна хорошо держать форму. Сформировать сырники, обвалять в муке. Обжарить их на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Переложить сырники в глубокую форму.

Приготовление заливки. Соединить сметану, мед и сливочное масло, отправить на огонь. Проварить до однородности, кипятить не нужно. Если вместо меда брать сахар, то до растворения кристаллов последнего.

Полить сырники теплой заливкой.

Сырники с бананом

Творог - 400 г

Яйца - 1 шт.

Сахар - 3 ст. л.

Бананы - 1 шт.

Манная крупа - 4 ст. л.

Сода пищевая - 1 г

Растительное масло - 50 г

Мука - 50 г

Если творог очень крупнозернистый, его следует измельчить с помощью блендера. Соединить творог с яйцом и сахаром.

Читайте такжеВкуснейшие блинчики на молоке: как приготовить аппетитные вкусностиБанан размять вилкой и добавить в творожное тесто.

Затем добавить соду и манку. Замесить однородное творожное тесто.

Мокрой ложкой брать немного творожного теста и выкладывать в подготовленную в отдельной тарелке муку. Руками обвалять в муке и сформировать небольшую лепешку.

На горячую сковороду налить немного масла и выложить сырники. Обжаривать их на среднем огне до золотистого цвета. Перевернуть и обжарить также с другой стороны.

Готовые сырники выложить на бумажные салфетки, чтобы удалить с них излишки масла. Подавать сырники с джемом, сметаной или сгущенкой.

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Автор: УНИАН