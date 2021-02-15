Сырники – блюдо по-особенному теплое и домашнее, которое вызывает самые приятные ассоциации.
Чаще всего эти кругленькие шайбочки сдабривают изюмом, однако подойдут и другие сухофрукты или же свежие фрукты. Подают нежные сырники с медом, сгущенкой, вареньем или посыпают сахарной пудрой.
Сырники
- Творог жирный - 500 г
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 4 ст. л.
- Мука - 5-6 ст. л. (3-4 ст. л. - в тесто, остальное - для панировки)
- Масло растительное для жарки
Творог для сырников лучше всего брать жирный и не слишком влажный. Затем его следует тщательно размять вилкой. Добавить яйцо и сахар, все перемешать.
Читайте такжеНежные заварные пирожные: как приготовить невероятные профитроли с творожным кремомДобавить муку и перемешать. Масса для сырников не должна быть слишком сухой или влажной – она должна хорошо держать форму. Если надо, то можно добавить еще муки.
По желанию можно добавить, например, изюм или курагу.
Далее влажными руками брать творожную массу и формировать из нее шарики. Приплюснуть каждый, обвалять в муке с двух сторон. Выложить на доску или тарелочку.
На хорошо разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, выложить сырники и жарить до золотистой корочки с обеих сторон. Огонь при этом должен быть средний.
Сырники с манкой
- Творог (не мокрый) - 500 г
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Крупа манная - 2 ст. л.
- Сахар - 3 ст. л.
- Крахмал картофельный - 2 ч. л.
- Мука пшеничная для обваливания
- Растительное масло для жарки
- Ванилин или ванильный сахар
Первым делом следует творог растереть в кашицу.
В отдельной тарелке взбить яйца и всыпать манку. Дать набухнуть 2-3 минуты.
Вылить яичную смесь в творог и хорошо вымешать ложкой. Добавить крахмал, сахар и ванилин.
Из полученной массы сформировать сырники. Обвалять каждый в муке.
Выложить их на хорошо разогретую сковороду и жарить на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Сырники под нежным соусом
- Творог (5% жирности) - 500 г
- Желтки яичные - 3 шт.
- Сахар - 50 г
- Мука пшеничная - 50 г
- Соль - по вкусу
- Ванилин - по вкусу
Для заливки
- Масло сливочное - 50 г
- Сметана (20% жирности) - 100 г
- Мед (или сахар) - 50 г
Соединить творог, соль, сахара, ванилин и желтки, перетереть в однородную массу.
Затем добавить муку (ее может понадобиться больше или меньше – все зависит от творога) и хорошо перемешать. Муку можно заменить на манку: взять 2 ст. л. и отставить примерно на 30 минут, чтобы набухла.
Творожная масса должна хорошо держать форму. Сформировать сырники, обвалять в муке. Обжарить их на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Переложить сырники в глубокую форму.
Приготовление заливки. Соединить сметану, мед и сливочное масло, отправить на огонь. Проварить до однородности, кипятить не нужно. Если вместо меда брать сахар, то до растворения кристаллов последнего.
Полить сырники теплой заливкой.
Сырники с бананом
Творог - 400 г
Яйца - 1 шт.
Сахар - 3 ст. л.
Бананы - 1 шт.
Манная крупа - 4 ст. л.
Сода пищевая - 1 г
Растительное масло - 50 г
Мука - 50 г
Если творог очень крупнозернистый, его следует измельчить с помощью блендера. Соединить творог с яйцом и сахаром.
Читайте такжеВкуснейшие блинчики на молоке: как приготовить аппетитные вкусностиБанан размять вилкой и добавить в творожное тесто.
Затем добавить соду и манку. Замесить однородное творожное тесто.
Мокрой ложкой брать немного творожного теста и выкладывать в подготовленную в отдельной тарелке муку. Руками обвалять в муке и сформировать небольшую лепешку.
На горячую сковороду налить немного масла и выложить сырники. Обжаривать их на среднем огне до золотистого цвета. Перевернуть и обжарить также с другой стороны.
Готовые сырники выложить на бумажные салфетки, чтобы удалить с них излишки масла. Подавать сырники с джемом, сметаной или сгущенкой.
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