Сырники - это блюдо, которое знакомо нам с детства и кажется, что мы знаем о них все. Однако даже такое простое блюдо требует особого подхода.

Сырники - это идеальное блюдо, которое при минимальном наборе ингредиентов может стать отличным завтраком или ужином. Буквально за 20-30 минут у вас получится приготовить чудесное угощение для всей семьи. Главное - знать некоторые важные нюансы.

Раньше мы рассказывали вам, как приготовить сырники - рецепт самых вкусных.

Почему сырники не держат форму и разваливаются - в чем причина

Если вы замесили творожное тесто, но, вопреки всем ожиданиям, сырники разваливаются при попытке перевернуть их - значит проблема в тесте. Ответ на извечный вопрос о том, что делать, если сырники разваливаются, предельно прост - срочно исправляйте тесто.

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Сырники будут разваливаться, если в тесте нет яиц. Творог сам по себе не держит форму при термической обработке и как бы вы не старались, сырники без яиц у вас не получатся.

Также сырники будут разваливаться, если в тесте нет скрепляющего ингредиента, которым в данном случае является мука или манка. Именно они впитывают в себя лишнюю жидкость, которая может быть в твороге и делают сырники более упругими.

Еще одна причина, по которой сырники не держат форму - чрезмерное количество сахара. Дело в том, что избыток сахара разжижает творог, поэтому слишком сладкое тесто просто расползется у вас по сковороде.

Почему сырники получились жидкие и как их спасти

Сырники получаются жидкими по нескольким причинам:

Если вы добавили в тесто слишком много яиц . Дело в том, что творог не впитывает в себя жидкость, а наоборот растворяется в ней.

. Дело в том, что творог не впитывает в себя жидкость, а наоборот растворяется в ней. Если вы добавили в тесто слишком много молока или сметаны. В этом случае самый простой вариант - добавить в тесто еще немного творога и загустить массу несколькими столовыми ложками манки.

Если творога больше нет - можно использовать только манку. Ни в коем случае не используйте вареную кашу, манная крупа должна быть сырой. Добавьте в тесто 3-4 столовые ложки манки и оставьте тесто на 20 минут на столе. Манка впитает в себя лишнюю жидкость, разбухнет и тесто станет более густым.

Однако будьте осторожны, так как слишком большое количество манки сделает ваши сырники жесткими. При отсутствии манки сырное тесто можно загустить мукой. Использовать крахмал для загущения сырников категорически нельзя, вы просто испортите продукты.

Что делать, если сырники прилипают к рукам - лайфхак

Если сырное тесто липкое и не держит форму, постоянно прилипая к рукам - вам придется прибегнуть к некоторым хитростям.

Во-первых, работать с липким тестом нужно только смочив руки холодной водой. В этом случае сырная масса станет более послушной. Также руки можно смочить растительным маслом.

Во-вторых, после того, как вы сформируете заготовки, обязательно посыпьте их мукой. В противном случае сырники, которые будут ждать своей очереди на сковороду, прилипнут к вашему столу или разделочной доске. Не стоит посыпать заготовки манкой, так как крупа начнет гореть при жарке, а вот мука сделает на ваших сырниках приятную румяную корочку.

Нужно ли пропекать сырники

Нет, не нужно. Дело в том, что творог сам по себе является уже готовым к употреблению продуктом. Все, что вам нужно - поджарить сырники до румяной корочки. Если у вас есть ощущение, что сырники не пропеклись - вы сделали слишком жидкое тесто и время жарки уже не исправит ситуацию.

В среднем сырники жарятся по 5-7 минут под закрытой крышкой на среднем огне. Также сырники можно приготовить в духовке. В этом случае время приготовления увеличится до 30-40 минут в зависимости от возможностей вашего духового шкафа.

Если тесто было приготовлено правильно, сырники не могут не пропечься, так как это блюдо не требует длительной термической обработки. Но если вам кажется, что вместо сырника у вас в тарелке расползающаяся сырая масса - срочно загущайте оставшееся тесто манкой.

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