Как приготовить маринованные баклажаны: рецепты пикантной и ароматной закуски
Маринованные баклажаны - это отличный вариант закуски, которая подойдет к любому гарниру на каждый день.
Их можно сделать более острыми или кислыми, мягкими или твердыми. Нежные и пикантные, они могут быть в виде кусочков или кружочков.
Маринованные баклажаны быстрого приготовления
- Баклажаны - 1,2 кг
- Перец сладкий - 3 шт.
- Петрушка - 1 пучок (небольшой)
- Чеснок - 6-7 зубчиков
- Лук салатный - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Острый перец - 0,5-1 шт. (по вкусу)
- Соль - 2 ч.л.
- Сахар - 2 ч.л.
- Кориандр молотый - 2 ч.л.
Для маринада
- Растительное масло - 8 ст.л.
- Уксус 9% - 5 ст.л.
Срезать плодоножки и густо наколоть баклажаны вилкой. Отварить их на пару 10-15 минут. Готовность проверять, проткнув баклажаны вилкой (мягкие - значит, готовы).
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Тем временем натереть морковь. Нарезать полосками сладкий перец, полукольцами - лук и пластинками - чеснок. Измельчить зелень. Острый перец нарезать небольшими кусочками, удалив семена.
Соединить подготовленные овощи в большой миске. Добавить соль, сахар и молотый кориандр. Тщательно все перемешать и слегка помять овощи руками, чтобы они пустили сок.
Баклажаны немного остудить и нарезать кусочками.
В большой миске соединить подготовленные составляющие. Выложить тонким слоем порцию овощей, затем добавить слой баклажанов. Повторить слои, выложив таким образом все овощи.
Приготовление маринада. Тщательно смешать растительное масло и уксус.
Залить овощи подготовленным маринадом, установить легкий гнет и отправить в холодильник на 24 часа.
Маринованные баклажаны с чесноком
- Баклажаны - 5-6 шт.
- Растительное масло - 1 ст. л.
Для маринада
- Яблочный уксус - 150 мл
- Вода - 2 ст.
- Гвоздика - 4 шт.
- Лавровый лист - 5 шт.
- Перец горошком - 10 шт.
- Коричневый сахар - 3 ст. л.
- Соль - 1,5 ст. л.
- Чеснок - 10 зубчиков
Баклажаны очистить от кожуры, нарезать вдоль слайсами (около 1 см в толщину) и обжарить на растительном масле до золотой корочки. Зажаренные баклажаны можно натереть чесноком (однако это необязательно).
Приготовление маринада. Все ингредиенты, предназначенные для маринада, довести до кипения и охладить.
Залить баклажаны маринадом. Делать это нужно так: сначала в маринад обмакивать слайсы баклажана по одному. И складывать их в кастрюлю и затем уже сверху залить. Положить в холодильник настаиваться на 1-5 дней, ориентируясь по своему усмотрению и вкусу.
Маринованные баклажаны с медом на зиму
- Баклажаны - 800 г
- Соль - 60 г
- Чеснок - 40 г
- Подсолнечное масло - 150 мл
- Перец горошком - 5 шт.
- Мед - 40 г
- Уксус - 100 мл
- Вода - 300 мл
Баклажаны тщательно промыть, срезать у каждого овоща концы с обеих сторон (кожуру очищать не нужно). Нарезать баклажаны кружочками.
Выложить баклажаны в глубокую миску, посыпать немного солью. Оставить на один час.
Чеснок очистить, каждый зубчик разрезать на 2 части (если он большой, то можно на 3-4 части).
Баклажаны промыть под проточной водой. Обсушить бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
Обжарить баклажаны на подсолнечном масле с обеих сторон до полуготовности.
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Наполнить банки баклажанами вперемешку с чесноком. Банки должны быть предварительно простерилизованные.
Приготовление маринада. Налить в кастрюлю воду. Добавить перец горошком. Положить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Затем налить уксус, насыпать оставшуюся соль, добавить мед. Дать пару минут покипеть, а затем выключить огонь. Сразу же залить баклажаны маринадом, закрутить стерильными крышками.
Банки перевернуть вверх дном. Укутать пледом или старым одеялом, чтобы таким образом полностью охладились.
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