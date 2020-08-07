Как приготовить маринованные баклажаны: рецепты пикантной и ароматной закуски

Вкусные маринованные баклажаны подойдут к любому гарниру.

Маринованные баклажаны - это отличный вариант закуски, которая подойдет к любому гарниру на каждый день.

Их можно сделать более острыми или кислыми, мягкими или твердыми. Нежные и пикантные, они могут быть в виде кусочков или кружочков.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Баклажаны - 1,2 кг

Перец сладкий - 3 шт.

Петрушка - 1 пучок (небольшой)

Чеснок - 6-7 зубчиков

Лук салатный - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Острый перец - 0,5-1 шт. (по вкусу)

Соль - 2 ч.л.

Сахар - 2 ч.л.

Кориандр молотый - 2 ч.л.

Для маринада

Растительное масло - 8 ст.л.

Уксус 9% - 5 ст.л.

Срезать плодоножки и густо наколоть баклажаны вилкой. Отварить их на пару 10-15 минут. Готовность проверять, проткнув баклажаны вилкой (мягкие - значит, готовы).

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Тем временем натереть морковь. Нарезать полосками сладкий перец, полукольцами - лук и пластинками - чеснок. Измельчить зелень. Острый перец нарезать небольшими кусочками, удалив семена.

Соединить подготовленные овощи в большой миске. Добавить соль, сахар и молотый кориандр. Тщательно все перемешать и слегка помять овощи руками, чтобы они пустили сок.

Баклажаны немного остудить и нарезать кусочками.

В большой миске соединить подготовленные составляющие. Выложить тонким слоем порцию овощей, затем добавить слой баклажанов. Повторить слои, выложив таким образом все овощи.

Приготовление маринада. Тщательно смешать растительное масло и уксус.

Залить овощи подготовленным маринадом, установить легкий гнет и отправить в холодильник на 24 часа.

Маринованные баклажаны с чесноком

Баклажаны - 5-6 шт.

Растительное масло - 1 ст. л.

Для маринада

Яблочный уксус - 150 мл

Вода - 2 ст.

Гвоздика - 4 шт.

Лавровый лист - 5 шт.

Перец горошком - 10 шт.

Коричневый сахар - 3 ст. л.

Соль - 1,5 ст. л.

Чеснок - 10 зубчиков

Баклажаны очистить от кожуры, нарезать вдоль слайсами (около 1 см в толщину) и обжарить на растительном масле до золотой корочки. Зажаренные баклажаны можно натереть чесноком (однако это необязательно).

Приготовление маринада. Все ингредиенты, предназначенные для маринада, довести до кипения и охладить.

Залить баклажаны маринадом. Делать это нужно так: сначала в маринад обмакивать слайсы баклажана по одному. И складывать их в кастрюлю и затем уже сверху залить. Положить в холодильник настаиваться на 1-5 дней, ориентируясь по своему усмотрению и вкусу.

Маринованные баклажаны с медом на зиму

Баклажаны - 800 г

Соль - 60 г

Чеснок - 40 г

Подсолнечное масло - 150 мл

Перец горошком - 5 шт.

Мед - 40 г

Уксус - 100 мл

Вода - 300 мл

Баклажаны тщательно промыть, срезать у каждого овоща концы с обеих сторон (кожуру очищать не нужно). Нарезать баклажаны кружочками.

Выложить баклажаны в глубокую миску, посыпать немного солью. Оставить на один час.

Чеснок очистить, каждый зубчик разрезать на 2 части (если он большой, то можно на 3-4 части).

Баклажаны промыть под проточной водой. Обсушить бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.

Обжарить баклажаны на подсолнечном масле с обеих сторон до полуготовности.

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Наполнить банки баклажанами вперемешку с чесноком. Банки должны быть предварительно простерилизованные.

Приготовление маринада. Налить в кастрюлю воду. Добавить перец горошком. Положить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Затем налить уксус, насыпать оставшуюся соль, добавить мед. Дать пару минут покипеть, а затем выключить огонь. Сразу же залить баклажаны маринадом, закрутить стерильными крышками.

Банки перевернуть вверх дном. Укутать пледом или старым одеялом, чтобы таким образом полностью охладились.

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