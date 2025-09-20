За закрытыми дверями Трамп гораздо злее на Путина, чем на публике, - Келлог

Также генерал отметил, что Трамп пытается завершить войну путем мирных переговоров, но необходимо согласовать прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп более зол из-за поведения российского диктатора Владимира Путина за закрытыми дверями, чем публично. Об этом в интервью The Telegraph сказал спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог.

"Он (Трамп - УНИАН) раздражен. Он думал, что его личные взаимоотношения с Путиным принесут результаты. Вместо этого Путин его обманывает. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике", - заявил Келлог.

Кроме того, генерал признался, что имеет разногласия с Трампом относительно пути к завершению войны в Украине. Он признался, что является сторонником завершения войны через прекращение огня.

"Проблема в том, что Путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я же предпочитаю сначала прекращение огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить", - добавил он.

Отдельно Келлог обратил внимание на то, насколько в России игнорируют огромные человеческие потери:

"Это поражает. России безразлична человеческая жизнь. Общественности тоже. Вот что ужасно. Это нация, которая потеряла 68 000 погибшими в Сталинграде в 1942-1943 годах и даже глазом не моргнула".

Другие заявления Келлога об Украине

Как сообщал УНИАН, в том же интервью Кэллог заявил, что Украине придется смириться с реальностью, в который Россия уже оккупировала большую часть Донбасса, но это не означает юридического признания суверенитета РФ над этими территориями.

Также Келлог признался, что восстановление дружеских отношений между Россией и США невозможно, пока Владимир Путин жив и тянет свою страну в альянс с другими диктатурами. Но на сегодня у Вашингтона нет четкого плана, как противодействовать формированию этого альянса.

