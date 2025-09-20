Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН

В частности, одной из тем повестки дня встречи Зеленского и Трампа станут гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с журналистами. Глава государства рассказал о подготовке к участию в заседании Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.

В частности, предполагается большое количество встреч, в том числе, с президентом США Дональдом Трампом.

В этой связи, Зеленский рассказал об ожиданиях от запланированной встречи с Трампом.

"Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами. Состоялась встреча Премьер-министра Великобритании с Президентом США, и проговорено, что соответствующие вещи мы будем обсуждать на нашей двусторонней встрече в Нью-Йорке. Я бы хотел получить для себя именно эти сигналы, насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такие, как нам нужны", - сообщил Зеленский.

Отдельно президент Украины добавил, что, скорее всего, должна состояться встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу, по детям.

Вместе с тем, на полях Генассамблеи ООН украинская сторона рассчитывает на проведение саммита по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией.

"На сегодня есть 38 делегаций, которые готовы принять участие в саммите, это сильное представительство. Будет большая коалиция по возвращению детей", - отметил Зеленский.

Также в Нью-Йорке состоится заседание Крымской платформы.

"Рассчитываем также на где-то примерно три десятка стран. Также в таком широком формате", - отметил Зеленский.

Также планируется большое количество двусторонних встреч с различными лидерами стран.

"Бизнес, технологии, оборонка, "минерал-дело". Это будем объединены экономической большой встречей", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский и Трамп недавно встречались в Белом доме 18 августа. Также тогда состоялась координационная встреча с участием европейских лидеров. Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы обсудить дипломатические шаги. Президент США сообщил, что российская сторона предложила сначала провести двустороннюю встречу с Украиной, а затем - трехстороннюю с участием США.

Зеленский ответил, что готов к встрече с Путиным в любом формате. Президент Украины отмечал, что если российская сторона этого не сделает, не согласится на встречу лидеров, Украина будет просить США принять меры против РФ.

Кроме того, Зеленский в тот день предложил Трампу заключить соглашение на закупку американского оружия на 100 миллиардов долларов за счет Европы.

Зеленский настаивает на том, что не надо ждать завершения войны, чтобы говорить о гарантиях безопасности. Эти действенные и надежные гарантии Украина должна получить до завершения войны. По убеждению президента, даже введение режима прекращения огня будет достаточно, чтобы начали действовать гарантии безопасности.

