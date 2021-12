И сам Стефанчук поделился, что будет читать на новогодние праздники. Отмечает, что в последнее время чтение книг - "редкий дар для людей".

Народные депутаты рассказали, собираются ли читать книги, которые им рекомендовал прочитать во время новогодних каникул председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Об этом парламентарии сказали в комментарии УНИАН.

Читайте такжеАрахамия оправдался за нелепый конфуз, похваставшись золотой медалью и "красным" дипломом

Экс-председатель Верховной Рады, внефракционный депутат Дмитрий Разумков отметил, что часть из рекомендованных книг уже прочитал.

"Например, Сковороду. Я думаю, что у нас есть коллеги, которые являются "великими специалистами" по его творчеству (Разумков намекнул на председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, который недавно в телеэфире не узнал цитату Сковороды - УНИАН). Я смогу подойти, они крылатые фразы знают, – смогут все рассказать", – сказал Разумков.

На вопрос, что бы он сам посоветовал прочитать, Разумков сказал: "Я думаю, что главное, чтобы большая часть народных депутатов знала этих авторов".

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - При жизни" Илья Кива отметил, что Стефанчук не является для него "авторитетом, тем более искусствоведом".

"И я к его рекомендациям вообще никак не отношусь. Тем более, тот список, который был представлен, - я не могу понять, чем он руководствовался: там и Сковорода, там и Черчилль, там и исторические, и о России. Я думаю, все же нужно начать для многих депутатов с малого, и, хотя бы ознакомиться со школьной программой художественной литературы, что действительно, возможно, немного изменило бы мировоззрение", - сказал он.

Кива также высказал мнение, что русская литература – это "основа мировой литературы".

В то же время депутат не ответил на вопрос, какую книгу он лично посоветовал бы коллегам прочитать во время выходных по случаю зимних праздников.

Заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук отметила, что из предложенного спикером перечня уже читает книгу "Европа. История". Депутат добавила, что это очень большая книга, и она читает ее еще "из прошлого карантина".

"Нельзя сесть, выделить три недели и читать одну книгу. Поэтому я, конечно, не обещаю, что я ее закончу за новогодние каникулы. Сковороду точно необходимо перечитать... Борис Джонсон - интересно", - сказала парламентарий.

Кравчук отметила, что сама она рекомендовала бы депутатам почитать, в частности, книги по борьбе с дезинформацией, например, авторства Питера Померанцева.

В то же время глава фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что книгу британского премьера Бориса Джонсона уже почти дочитал, и это "прекрасная книга". Из списка Стефанчука, говорит он, учитывая, что сейчас еще имеет собственные планы по чтению книг, за каникулы, возможно, успеет прочитать еще одну-две.

Народный депутат от "СН" Николай Задорожный, отвечая на вопрос, будет ли он читать все 5 книг, рекомендованных спикером, рассказал, что задался целью прочитать хотя бы одну книгу из перечня.

"Объективно, в этом году я их прочитал всего несколько. Объективно не было времени. Потому что очень много работы в округе", - сказал он и добавил, что пока еще планирует прочитать книгу об экономической теории.

В то же время из предложенного Стефанчуком перечня его заинтересовали книги Джонсона "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" и "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно и мир" Уильяма Г. Макрейвена.

Депутат также высказал мнение, что спикер особо не будет проверять, прочитали ли депутаты рекомендованные книги, ведь это просто "на совести" и при их "при желании".

Что будет читать сам Руслан Стефанчук

Сам спикер Руслан Стефанчук рассказал УНИАН, что будет читать на новогодние праздники. В ходе просмотра в парламенте книжной выставки к 30-й годовщине Независимости Украины Стефанчук отметил, что в последнее время чтение книг - это "редкий дар для людей". По его словам, люди все больше читают социальные сети, чаты, переписки, а надо читать книги.

"На новый год поставил задачу прочитать новую книгу "Узкий коридор". Я еще ее не приобрел, но уже видел в издательстве", - рассказал он.

Речь идет о книге "Узкий коридор. Государства, общества и удел свободы", авторы - Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон.

Отметим, на выставке в парламенте представлено 300 книг.

Список Стефанчука: с чего все началось

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Стефанчук заявил, что предоставит народным депутатам список книг для чтения на новогодние праздники и на лето.

Он также призвал президента Украины, Офис президента и Кабинет министров подавать свои предложения в "летний" список для чтения.

Читайте такжеПервая леди Украины рассказала о книге, которую читает сейчас (фото)

Сегодня, 14 декабря, спикер обнародовал свой топ-5 книг, которые рекомендует депутатам прочитать на зимних каникулах.

В него вошли: вошли: Григорий Сковорода "Лучшее", Норман Дейвис "Европа. История" (Europe. A History), Михаил Зыгарь "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг."), Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" ( The Churchill Factor. How one man made history) и Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

Напомним, в Украине с 13 по 19 декабря будет проходить первая Национальная неделя чтения. Это мероприятие имеет целью привлечение украинцев к чтению, покупке и дарению книг, посещению библиотек, а также привлечение внимания к украинской литературе и книгоизданию.

Авторы: Надя Пришляк, Таня Поляковская