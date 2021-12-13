На праздники зимой спикер предложит депутатам 5 книг, а на лето - очень большой список литературы".

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук даст народным депутатам список книг для чтения на новогодние праздники и на лето.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

"Завтра у нас будет очень интересный День национального чтения. И я со своей стороны хочу внести новую традицию, по примеру, как это происходит в британском парламенте, когда спикер парламента рекомендует депутатам книги, которые надо прочитать. Завтра я выставлю свои топ-5 книг, которые я буду рекомендовать прочитать народным депутатам во время рождественских каникул", - сказал спикер.

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Кроме того, сообщил Стефанчук, подобную инициативу он будет предлагать и на лето.

"Летом, на летние каникулы, я думаю, что я дам им очень большой список литературы. У них будет больше времени. И потом будем проверять, придерживались ли они этого", - отметил в шутку председатель ВР.

Он также призвал президента Украины, Офис президента и Кабинет министров Украины подавать свои предложения к этому "летнему" списку для чтения.

Напомним, ранее Стефанчук рассказал о самой необычной просьбе депутатов. Он отметил, что встречался и вел переговоры с представителями фракций и групп. После этого он рассказал, что его попросили сделать депутаты, в которых рост более 1,90 метра.

Отметим, сегодня в Украине стартует (и продлится до 19 декабря) Национальная неделя чтения. Этот общенациональный праздник, который объединяет читателей, писателей, библиотекарей, издателей и книжников по всей стране, основал Украинский институт книги.

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Автор: Таня Поляковская