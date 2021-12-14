Руслан Стефанчук отметил, что на летние каникулы готовит для парламентариев "развернутый список" литературы.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обнародовал свой топ-5 книг, которые рекомендует депутатам прочитать на зимних каникулах.

Этот список он обнародовал на своей странице в Facebook.

"В день общенациональной акции "Национальная неделя чтения" хочу приобщиться к популяризации книг, а также стимулировать всех к чтению еще чего-то, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ. Поэтому предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" - рекомендую 5 книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время", - отметил Стефанчук.

Так, в его новогодний топ в этом году вошли:

Григорий Сковорода "Лучшее",

Норман Дейвис "Европа. История" (Europe. A History),

Михаил Зигар "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900 - 1917 гг."),

Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" (The Churchill Factor. How one man made history),

Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

"Конечно, можно и больше... Кроме того, на летние каникулы готовлю развернутый список. Также буду ждать рекомендаций и в ответ: какая книга пришлась вам по душе?", - написал председатель ВР.

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Стефанчук также добавил, что в список не включены Конституция Украины и Регламент Верховной Рады, ведь "предполагаю, что все и без этого должны уже знать их "на зубок".

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Стефанчук заявил, что предоставит народным депутатам список книг для чтения на новогодние праздники и на лето.

Он также призвал президента Украины, Офис президента и Кабинет министров подавать свои предложения в "летний" список для чтения.

Напомним, в Украине с 13 по 19 декабря будет проходить первая Национальная неделя чтения. Это мероприятие имеет целью привлечение украинцев к чтению, покупке и дарению книг, посещению библиотек, а также привлечение внимания к украинской литературе и книгоизданию.

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Автор: Таня Поляковская