Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обнародовал свой топ-5 книг, которые рекомендует депутатам прочитать на зимних каникулах.
Этот список он обнародовал на своей странице в Facebook.
"В день общенациональной акции "Национальная неделя чтения" хочу приобщиться к популяризации книг, а также стимулировать всех к чтению еще чего-то, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ. Поэтому предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" - рекомендую 5 книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время", - отметил Стефанчук.
Так, в его новогодний топ в этом году вошли:
- Григорий Сковорода "Лучшее",
- Норман Дейвис "Европа. История" (Europe. A History),
- Михаил Зигар "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900 - 1917 гг."),
- Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" (The Churchill Factor. How one man made history),
- Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).
"Конечно, можно и больше... Кроме того, на летние каникулы готовлю развернутый список. Также буду ждать рекомендаций и в ответ: какая книга пришлась вам по душе?", - написал председатель ВР.
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Стефанчук также добавил, что в список не включены Конституция Украины и Регламент Верховной Рады, ведь "предполагаю, что все и без этого должны уже знать их "на зубок".
Как сообщал УНИАН, 13 декабря Стефанчук заявил, что предоставит народным депутатам список книг для чтения на новогодние праздники и на лето.
Он также призвал президента Украины, Офис президента и Кабинет министров подавать свои предложения в "летний" список для чтения.
Напомним, в Украине с 13 по 19 декабря будет проходить первая Национальная неделя чтения. Это мероприятие имеет целью привлечение украинцев к чтению, покупке и дарению книг, посещению библиотек, а также привлечение внимания к украинской литературе и книгоизданию.