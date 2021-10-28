Знания депутата проверяли во время блиц-опроса.

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не узнал цитату украинского философа Григория Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал".

Курьез произошел в прямом эфире телеканала Украина 24.

В блиц-опросе ведущая Наталья Влащенко спросила у политика, кто автор фразы "Мир ловил меня, но не поймал", и что, по его мнению, означает эта цитата.

Арахамия перепутал цитату Григория Сковороды с криминальной драмой, в которой снимался Леонардо Ди Каприо "Поймай меня, если сможешь".

"Без понятия. Мне почему-то вспомнился Ди Каприо в каком-то фильме "Поймай меня, если можешь", – смеясь, сказал депутат.

На что Влащенко, так же смеясь, заметила: "Перекликается... Но нет. Это, вообще-то, Сковорода".

На уточнение ведущей, что же имел в виду философ, Арахамия снова ответил, что понятия не имеет, поскольку не знает контекст.

"Возможно, для того, чтобы что-то высказать, показать народу, а они этого не поняли. Может, в таком контексте", – предположил слуга".

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Автор: Виолетта Орлова