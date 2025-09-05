Речь идет о заявлениях российского диктатора о встрече в Москве с Зеленским и гарантиях безопасности для РФ.

Предложение о встрече лидеров Украины и России в Москве является несерьезным и свидетельствует о том, что Владимир Путин не готов к ней. Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, сообщает корреспондент УНИАН.

"То, что касается приглашения в Москву, то президент Украины вчера высказался достаточно однозначно. Для нас это знак нежелания России встречаться", - отметил он.

По его словам, Россия демонстрирует, что не готова встречаться.

Видео дня

"Предложение является несерьезным с самого начала, направленное на блокирование встречи лидеров. Мы доносим это до наших партнеров, в частности, и до американской стороны, демонстрируя, что Россия, к сожалению, продолжает отказываться от встречи, но тот факт, что они допускают, в принципе, возможные встречи все-таки является движением в правильном направлении, то есть у них там зреет какое-то осознание, что встреча эта нужна", - подчеркнул Тихий.

Он отмечает, что нужна встреча лидеров в двустороннем или трехстороннем формате. Тихий также напомнил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что не менее 7 стран по состоянию на сейчас готовы принять лидеров Украины и России или и других лидеров.

"Есть серьезные предложения на столе и в это время звучат какие-то идеи, которые направлены на то, чтобы делать вид, что что-то куда-то движется и Россия к чему-то готова, а на самом деле выдвигает заведомо нереалистичные предложения, потому что все понимают, что Москва не является приемлемым местом для встречи лидеров", - сказал спикер МИД Украины.

Тихий отметил, что очень странными являются заявления Путина, что гарантии безопасности после завершения войны должны быть и у России.

"У меня вопрос: Гарантии безопасности России от чего? От самой себя? Это абсурд. Просто российской наглости нет предела", - подчеркнул представитель МИД.

Встреча Зеленского и Путина

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже сейчас, но есть условие, что она должна состояться в Москве. Он отметил, что президент США Дональд Трамп попросил его провести такую встречу. При этом добавил, что если Зеленский готов - пусть приезжает в Москву и такая встреча состоится.

Также мы писали, що президент Украины Владимир Зеленский отметил, что встреча между президентами Украины и России необходима для завершения войны. По его словам, такое приглашение в Москву свидетельствует, что Путин хочет, чтобы встречи не было. При этом подчеркнул, что "взрослые лидеры" со встречи такого уровня должны выходить с результатом, желательно, с окончанием войны.

Вас также могут заинтересовать новости: