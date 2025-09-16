По мнению президента, у российских захватчиков все пошло хуже, чем они ожидали.

Российские оккупационные войска готовятся к еще двум наступательным операциям этой осенью. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

"На мой взгляд, мы очень вовремя сработали и сорвали полностью две наступательные операции. Третью я думаю, что, если честно, день-два, и мы поймем, что они понесли большие потери и у них ничего не получилось. Но мне нужно еще одни-двое суток, чтобы об этом сказать публично", – добавил глава государства, рассказывая о ситуации на передовой.

"Я бы так сказал: у них все гораздо хуже, чем они Путину докладывали. Путин об этом не знает. Думаю, не осознает. Но, безусловно, есть графики, есть у него доклады. В какой-то момент он все это увидит", – отметил президент.

Reuters сообщает, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, который оплатило НАТО. Это будет первым использованием нового механизма, разработанного США и союзниками, для поставки Украине оружия из запасов США за счет средств стран НАТО. Отправить помощь могут уже скоро.

Тем временем Forbes пишет, что Россия готовится к решающему наступлению на Покровск Донецкой области. Отмечается, что враг стягивает для этого силы. Аналитики считают, что быстро захватить город россиянам не удастся.

