Также глава СНБО Рустем Умеров встретится с американской делегацией перед встречей США и России.

В эти выходные в Майами ожидается встреча американских и российских чиновников для переговоров по прекращению войны между Киевом и Москвой. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, на встрече администрация США представит российским чиновникам результаты последнего раунда переговоров в Берлине по мирному плану.

Как сообщил один из источников, в состав российской делегации, как ожидается, войдет глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять специальный посланник администрации Трампа Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

При этом, по данным одного из собеседников агентства, советник по национальной безопасности Украины Рустем Умеров встретится с американской делегацией перед встречей США и России.

США заявили, что планируют в ближайшее время созвать группу военных чиновников, поддерживающих Украину, для дальнейшей проработки технических деталей в области безопасности и территории. При этом переговоры между США и Россией в Майами, по-видимому, являются отдельным мероприятием, отмечает Politico.

Европейские лидеры большую часть последних двух недель провели, пытаясь согласовать конкретные планы гарантий безопасности для Киева, включая демилитаризованную зону вдоль нынешней линии фронта и обязательства по подготовке войск для обучения украинских сил и мониторинга любого прекращения огня.

Один европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что коалиционным войскам, вероятно, будет поручено использовать самолеты и беспилотники для обследования линии фронта, в то время как часть войск будет размещена на западе Украины "для оказания помощи в восстановлении украинских вооруженных сил, а не для службы на передовой".

Мирные переговоры по Украине

Министр обороны Британии Джон Хили считает, что в переговорах по завершению войны России против Украины наблюдается прогресс. Они продвинулись дальше, чем когда-либо с момента начала войны.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не откажется от своих целей по захвату территорий в Украине и достигнет их дипломатическим или военным путем. Он также заявил, что у России есть возможности увеличить темпы наступления на ключевых направлениях.

