Кремлевский диктатор заявил, что Россия не откажется от цели "освободить исторические земли", и предрек скорую потерю власти "европейским свиньям", поддерживающим Киев.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не отступит от своей миссии по "освобождению своих исторических земель", и предсказал, что поддерживающие Киев "европейские подсвинки" в конечном итоге потеряют власть. Его речь продемонстрировала отсутствие готовности к компромиссам в отношении целей вторжения в Украину.

Выступая на коллегии Министерства обороны, бункерный "президент" сказал, что его войска владеют стратегическим преимуществом по всей линии фронта и могут усилить наступление спустя почти четыре года после начала полномасштабного вторжения, пишет Financial Times.

Журналисты отметили, что эти комментарии подчеркнули нежелание Путина заканчивать войну на каких-либо условиях, кроме максималистских целей, заявленных им при отдаче приказа о вторжении в 2022 году, которые фактически подразумевали прекращение существования Украины как независимого государства.

Путин отметил, что Россия открыта для усилий президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения с Украиной, добавив, что Европа будет вынуждена вести переговоры с Россией, "поскольку она неизбежно становится сильнее". Он обвинил США в развязывании войны при предшественнике Трампа Джо Байдене и заявил, что Россия успешно отразила попытки Запада нанести ей поражение.

"Все думали, что быстро уничтожат Россию. Европейские подсвинки тут же подключились [...], надеясь нажиться", — сказал он. Кремлевский диктатор добавил, что Россия открыта к возобновлению дипломатии с континентом, "если не с нынешними политиками, то когда политические элиты в Европе сменятся".

Уверенность российского президента в перспективах его армии на поле боя не дает оснований полагать, что он пойдет на уступки ради мира, пишет СМИ.

"Цели "СВО" будут достигнуты безусловно. Если противник и его иностранные покровители не хотят предметного разговора, то Россия будет освобождать свои исторические земли на поле боя", — сказал он, используя эвфемизм для обозначения войны.

Мирный план Трампа

Трамп заявил, что Киев и Москва "ближе, чем когда-либо" к заключению сделки после того, как президент Украины Владимир Зеленский встретился с посланниками США и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения проекта соглашения.

Однако Зеленский признал, что между США и Украиной сохраняются разногласия по поводу территориальных уступок, которые Путин требует от Киева в качестве условия прекращения вторжения. Американские чиновники говорят, что Трамп верит в свою способность убедить Путина согласиться на прекращение огня, но не раскрывают деталей гарантий безопасности для Украины в этом плане.

Кремль заявил, что не примет никаких украинских или европейских правок к плану Трампа, и потребовал, чтобы Украина вывела свои войска из прифронтового региона Донбасса, где Киев в настоящее время контролирует около трети территории, до начала любого перемирия.

Министр финансов США Скотт Бессент в последние дни сообщил чиновникам ЕС, что США могут ввести дополнительные санкции против России, направленные на ее нефтяной экспорт и финансовый сектор, если Москва откажется участвовать в мирном процессе, сообщили два человека, знакомых с ходом обсуждений.

Главное из заявлений Путина

В материале говорится, что упоминание Путиным "исторических земель" России указывает на то, что он по-прежнему намерен захватить все четыре юго-восточные области Украины вдоль линии фронта, которые он попытался захватить в 2022 году.

Российский президент также заявил, что его войска продолжат продвигаться на других участках фронта для создания "буферной зоны", предотвращающей украинские атаки на Россию.

Министр обороны России Андрей Белоусов доложил Путину, что "ключевой задачей министерства на предстоящий год является сохранение и наращивание нынешних темпов наступления". Он заявил, что Украина "безуспешно" пытается вернуть Купянск, прифронтовой город в Харьковской области, несмотря на то, что Зеленский посетил этот город и записал видео на фоне посеченного знака на въезде в город.

