Война Москвы "кормит сама себя", поскольку друзья и сторонники наживаются на урожае с оккупированных территорий Украины.

Помимо войны со взрывами и постоянными обстрелами украинских городов идет и экономическая борьба. Россия и ее партнеры продали почти на 1 миллиард долларов украденного на временно оккупированных территориях Украины зерна.

Издание The Wall Street Journal пишет, что Москва торгует краденным украинским зерном через российскую верфь, компанию, связанную с Революционной гвардией Ирана, и крымского бизнесмена, который торгует с Сирией и Израилем, а еще одна компания продает через ОАЭ.

Точную коммерческую стоимость хищений России трудно определить. С 2022 года РФ напрямую отправила не менее 4 миллионов тонн зерна и другой продукции из оккупированной части Украины на международные рынки, что принесло доход в размере 800 миллионов долларов, сказал Маркиян Дмитрасевич, заместитель министра сельского хозяйства Украины.

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Гораздо больше было экспортировано по суше или небольшими судами, по данным украинской некоммерческой организации Texty, которая оценивает общую стоимость украденого Россией зерна в 6,4 миллиарда долларов.

Незаконная торговля сельскохозяйственной продукцией из России начинается на украинских фермах. Оккупанты либо заставляют фермеров продавать урожай по ценам ниже рыночных, либо крадут его, иногда под дулом пистолета.

Кто и как торгует краденным украикравдет ненским зерном

Российские власти заявляют, что в первой половине этого года они отправили в Турцию из Мариуполя 15 кораблей с 81 000 тонн пшеницы. При этом Анкара официальнот запрещает судам заходить в оккупированные украинские порты и сотрудничает с Киевом. В то же время украинский прокурор Игорь Поночовный в июне начал отслеживать турецкое судно Usko MFU, которое, как он подозревал, перевозило краденное зерно из Севастополя.

Пограничники Украины во время обыска на Usko MFU обнаружили записи, свидетельствующие о том, что судно вышло из Севастополя в Турцию в ноябре прошлого года с 2100 тоннами семян подсолнечника и пшеницы, потенциально стоимостью в полмиллиона долларов. В июле пограничные силы Украины арестовали Usko MFU.

Украина оказывает дипломатическое давление на страны-импортеры. За последние два года Египет, Израиль и Ливан либо отменили погрузки, либо прекратили закупку зерновых грузов.

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Ливан переключился на украинское зерно. Египет отказался от некоторых поставок зерна с оккупированных Россией территорий Украины.

При этом Иран и Сирия заявили, что не будут соблюдать санкции. Иран поставлял Кремлю смертоносное оружие, которое повысило способность России поражать военные и гражданские цели в обмен на зерно. Тегеран покупает ячмень в Крыму по 140 долларов за тонну, что на 34% ниже рыночных цен, сказала Катерина Яресько, аналитик SeaKrime.

Йемен - новый рынок для крымского экспорта. Согласно данным судоходных записей, в июне контролируемое Россией судно "Зафар" доставило зерно в порт Ас-Салиф, контролируемый группировкой хуситов в Йемене.

По мере того, как Киев ужесточает меры, экспортеры прибегают к все более сложным тактикам уклонения, таким как пересылка зерна в Россию и смешивание его с законными продуктами перед перепродажей. Украинские власти изо всех сил пытаются не отставать.

Кража украинского зерна - главные новости

Расследователи NDR сообщали, что до конца 2022 года оккупанты могли вывезти 1,8 миллиона тонн зерна с оккупированных территорий Украины.

Неоднократно сообщалось, что для таких манипуляций РФ использует судна "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев". Украинские правоохранители сообщали о подозрении капитанам этих судов. В Госдепе США кроме этих двух судов называли также судно "Матрос Кошка".

В сентябре Украина наложила аресты на российские корабли "Амур 2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" и "Капитан Корчин", вывозившие зерно из порто оккупированного Крыма.

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