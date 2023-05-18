Адвоката Горецкого арестовали с альтернативой залога в 80 млн грн.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу адвоката Олега Горецкого, руководителя объединения "Горецкий и партнеры", который передавал взятку экс-председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла следственная судья ВАКС.

"Применить к подозреваемому Горецкому ... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 13 июля... определить подозреваемому залог в размере 80 млн грн", - отметила судья.

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В случае внесения залога Горецкий, кроме других возложенных судом обязанностей, будет обязан носить электронный браслет.

Дело Князева - что известно

Как сообщал УНИАН, Князева вместе с Горецким задержали 15 мая во время передачи второй части взятки за принятие судьями Верховного суда решения, выгодного для владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

По данным САП, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Впоследствии эти компании пытались вернуть себе акции и подали в суд иск с просьбой признать этот договор купли-продажи недействительным.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении этих требований, однако в 2022 году Апелляционный суд отменил это решение и все же признал договор недействительным.

Соответствующую жалобу на апелляцию должен был рассмотреть Верховный суд. Для принятия "нужного" решения Жеваго передал адвокату $2,7 млн, $1,8 млн из которых тот должен был передать судьям, а остальное оставить в качестве "оплаты" посреднических услуг.

Впоследствии Верховный суд все же принял решение в пользу бизнесмена.

16 мая судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву и досрочно прекратили его полномочия, как председателя суда. В тот же день правоохранители сообщили ему о подозрении.

18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.

Прокуроры просят взять Князева под стражу с альтернативой залоги в более 150 млн грн.

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