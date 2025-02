Трамп сказал, что он очень настроен сделать все, чтобы война России против Украины закончилась.

В среду, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Лидеры договорились о немедленном начале работы команд по окончанию войны.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, разговор Зеленского и Трампа "был достаточно длинным, достаточно предметным".

"Это уже не первый телефонный разговор президента Зеленского и президента Трампа. Трамп проинформировал о своем разговоре с Путиным. Он говорил о том, что он очень настроен сделать все, чтобы война России против Украины закончилась", – рассказал Ермак.

Видео дня

Руководитель ОП подчеркнул, что президенты договорились "о немедленном начале работы команд". Он добавил, что речь идет об участии госсекретаря США Марко Рубио, советника по вопросам нацбезопасности США Майкла Уолтца, вице-президента Джей Ди Венса.

"С двумя из них президент и делегация будет встречаться в Мюнхене уже через сутки. (...) Я думаю, что после Мюнхена уже начнется процесс ежедневной работы", – сказал Ермак.

Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности продлится с 14 по 16 февраля 2025 года.

Разговор Зеленского и Трампа: заявления президентов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по итогам разговора с Владимиром Зеленским заявил, что разговор прошел очень хорошо. По его словам, Зеленский, "как и президент Путин, хочет мира".

Источники в ОП сообщают, что разговор длился более часа. Владимир Зеленский добавил, что говорил с Трампом о разговоре с министром финансов США Скотом Бессентом, который приехал в Украину для обсуждения соглашения о полезных ископаемых. Президент США, в свою очередь, проинформировал его о деталях своего разговора с Путиным.

"Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done [давайте сделаем это]", – написал украинский президент.

Вас также могут заинтересовать новости: