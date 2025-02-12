Американский президент поделился мыслями после разговора с президентом Украины.

Президент США Дональд Трамп изложил свою версию разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Подробности он обнародовал в соцсети Truth Social.

"Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет мира", - говорится в посте.

По словам Трампа, он обсуждал с Зеленским "различные темы, связанные с войной", но главным образом - запланированную на пятницу встречу украинской и американской делегаций на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пришло время остановить эту нелепую войну, где были массовые и абсолютно ненужные смерть и разрушения. Да благословит Бог народы России и Украины!" - написал Трамп.

Трамп провел переговоры с Путиным и Зеленским

Как писал УНИАН, сегодня вечером (по американскому времени - утром) Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп назвал разговор "длительным и очень продуктивным", и заявил, что они договорились работать вместе - "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно". Российская сторона сообщила, что Путин пригласил Трампа в Москву.

Сразу после разговора с Путиным Трамп позвонил в Киев. По словам Владимира Зеленского, он говорил с американским коллегой "о возможности достичь мира" и перспективах технологического сотрудничества. Также затронули вопрос соглашения об украинских ресурсах, которые заинтересовали Трампа.

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