По его словам, ассамблея констатирует продолжающееся нарушение россией всех базовых принципов и доктрин международного права, международных документов и конвенций, включая Устав ООН, начиная с 2014 года, который, по сути, и является началом совершения преступления агрессии.

Украина получила еще одно мощное решение Парламентской ассамблеи Совета Европы в поддержку создания Специального трибунала для преследования за преступление агрессии россии против Украины. Об этом написал замруководителя ОП Андрей Смирнов на своей странице в Facebook.

"Еще одно доказательство того, что цивилизованный мир просыпается и безнаказанность лиц, совершающих столь дерзкие преступления, является вопросом времени, а не долгих политических дискуссий", — написал Смирнов.

По его словам, ассамблея констатирует продолжающееся нарушение россией всех базовых принципов и доктрин международного права, международных документов и конвенций, включая Устав ООН, начиная с 2014 года, который, по сути, и является началом совершения преступления агрессии.

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"Беларусь принимает участие в агрессии россии против Украины, поскольку позволила им использовать свою территорию для совершения преступлений против Украины. Ее роль и соучастие должно быть осуждено международным сообществом, а ее лидер должен быть привлечен к ответственности", — добавил он.

Он подчеркнул, что ассамблея констатирует, что Международный уголовный суд пока не имеет юрисдикции относительно преступления агрессии, совершенного против Украины, учитывая, что ни россия, ни беларусь, ни Украина не являются сторонами Устава МУС и что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не передавал эту ситуацию на рассмотрение прокурору МУС, а также отмечает, что нет другого международного уголовного трибунала, компетентного преследовать и наказывать за преступления агрессии, совершенные против Украины.

"Ассамблея повторяет свой единодушный призыв к государствам-членам и государствам-наблюдателям Совета Европы создать специальный международный уголовный трибунал для преступления агрессии против Украины, который должен быть одобрен и поддержан как можно большим количеством государств и международных организаций, возможно, и, в частности, Генеральной Ассамблеей ООН", — рассказал Андрей Смирнов.

Также заместитель руководителя ОП поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, членов ПАСЕ и всей команды за мощную адвокацию и поддержку, а также граждан, ожидающих справедливого наказания для безумных преступников.