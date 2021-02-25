Кива утверждает, что СБУ задерживает сотрудников офиса в Киеве.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива в эфире кремлевской пропагандистской программы "60 минут" заявил об обысках СБУ и задержания сотрудников офиса партии в Киеве.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

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"Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционная платформа - За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей просто в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ", - утверждает Кива.

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Санкции против Медведчука и его окружения

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: УНИАН