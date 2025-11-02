В МИД страны верят, что дипломатия остается единственным путем к мирному решению конфликта в Украине.

Турция готова стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, цитирует Yeni Şafak.

Он отметил, что Анкара готова принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.

"Три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в частности к обмену пленными и восстановлению прямого диалога между сторонами. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса в Украине", - сказал Фидан.

По словам дипломата, Турция и дальше будет поддерживать дипломатические усилия для достижения мира и готова предоставить свою площадку для переговоров между Украиной и Россией.

Ранее министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что его страна готова организовать переговоры между Украиной и РФ. По его словам, преимуществом Сербии является то, что она находится в дружеских отношениях со всеми сторонами конфликта.

"Сербия также входит в число стран, которые предлагают свои услуги, учитывая наш опыт, учитывая тот факт, что мы дружим со всеми вовлеченными сторонами, чтобы попытаться, при необходимости или если есть заинтересованность, провести любые переговоры... о том, как положить конец этой ужасной трагедии, которая привела к стольким жертвам и разрушениям", - отметил Джурич.

В то же время представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков недавно заговорил о переговорах по войне в Украине. По его словам, переговоры превратились в "слишком затянувшуюся паузу".

"Ни Путин, ни Трамп не хотят собираться только ради встречи и тратить время, для результативности нужна подготовка", - добавил Песков.

