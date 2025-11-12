Исполнение обязанностей министра юстиции возложили на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

Кабинет министров решил отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

О решении сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции", - написала она в Telegram. По ее словам, решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

Пленки НАБУ - какова роль Галущенко

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали новые аудиозаписи разговоров участников схемы масштабного хищения средств в АО "Энергоатом", среди которых, вероятно, может быть бывший министр энергетики и нынешний министр юстиции Герман Галущенко.

Руководитель главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что, по версии следствия, руководил преступной организацией "Карлсон" (по данным нардепа Ярослава Железняка, этим прозвищем обозначен Тимур Миндич - бизнесмен), который контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства.

На записях есть лицо, которое детективы идентифицируют как тогдашний министр энергетики Галущенко общается с, по версии следствия, с руководителем "прачечной", речь идет о суммах, которые надо отдать за строительство определенного объекта, то есть разговор об "откатах".

10 ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики и, в частности, правоохранители пришли с обысками в "Энергоатом" и к министру юстиции Галущенко.

