Главой украинской делегации, которая отправилась в США на переговоры по мирному плану, назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Об этом говорится в обновленном указе президента №869/2025.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов тоже входит в состав делегации, а значит, может участвовать в тех или иных переговорах.

В обновленный состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению мира входят:

Рустем Умеров - секретарь Совета национальной безопасности и обороны, глава делегации

Александр Бевз - советник Кабинета президента Украины Офиса президента

Кирилл Буданов - начальник Главного управления разведки Министерства обороны

Андрей Гнатов - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Олег Иващенко - председатель Службы внешней разведки Украины

Сергей Кислица - первый заместитель Министра иностранных дел

Евгений Острянский - первый заместитель секретаря СНБО

Александр Поклад - заместитель Председателя Службы безопасности

Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также распоряжением президента Украины №135/2025-pп утверждены новые тайные директивы для украинской делегации.

"Утвердить новые Директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира (прилагаются, секретно)", - говорится в сообщении.

Обновлено 13.05. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Умеров вместе с командой уже отправились в Соединенные Штаты и очертил их главную задачу.

"Задача четкая - оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны. Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах. Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, который состоится в это воскресенье", - подчеркнул президент.

Президент также сообщил, что провел совещание с главой ГУР Кириллом Будановым по поводу ситуации безопасности, политической ситуации вокруг Украины и существующих сейчас перспектив.

"Определили некоторые акценты, важные в процессе переговоров", - добавил Зеленский.

Переговоры в США по "мирному плану"

Делегация была создана после появления проекта "мирного плана" из 28 пунктов. Этот план был созвучен с требованиями России, из-за которых она ведет войну против Украины. Ранее делегацию Украины возглавлял Андрей Ермак, который 28 ноября, подал в отставку с должности руководителя Офиса президента.

Сегодня стало известно, что украинская делегация уже отправилась в США. Представители Украины встретятся со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером во Флориде. В то же время некоторые источники сообщали, что возглавить делегацию может глава ГУР Кирилл Буданов.

