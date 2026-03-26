Президент США Дональд Трамп фактически установил тайминг войны на Ближнем Востоке – до 13 мая. Поскольку 14-15 мая должен состояться его визит в Пекин и встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

Эта встреча уже откладывалась - до сегодня планировалось, что Трамп посетит КНР в первую неделю апреля. А главной темой переговоров должна была стать глобальная безопасность. Но планы изменила активная фаза войны с Ираном.

Хотя официально в Белом доме отрицали прямую связь между датой поездки президента США Дональда Трампа в Китай и боевыми действиями в Иране, источники издания Politico, к примеру, подтверждали, что именно иранский вопрос стал ключевой причиной задержки.

Перенести же саммит с Си еще раз – означает потерять лицо. Но ехать с незавершенной войной – еще хуже.

Поэтому придется как-то завершать. Вопрос лишь в том, как это сделать, не обвалив авторитет Соединенных Штатов среди монархий Персидского залива.

Скорее всего, определенность с датой саммита между Трампом и Си может повлиять на нефтяные котировки: либо снизить их, либо замедлить рост (зависит от действий Ирана). Однако никакого американского десанта на остров Харк уже не будет. В Большую войну США вступать не хотят, поэтому Америка будет форсировать "Большую сделку". И, очевидно, она может быть заключена в Пекине.

Что это может быть? Это может быть даже "пакетное решение" - по войне в Украине и на Ближнем Востоке, так как эти войны вошли в состояние "геополитического параллелизма".

Но теперь для монархов Залива ключевой вопрос: не подпишет ли Трамп в Пекине "Акт приемки-передачи" Ближнего Востока.

Монархам нужно срочно сообщить, чьи облигации стоит покупать...

На самом деле то, что президент США Дональд Трамп сам поставил себе такой дедлайн встречи с лидером Китая – до середины мая, свидетельствует, что ситуация для США и мировой экономики вследствие войны на Ближнем Востоке намного хуже, чем многие думают. Поэтому, очевидно, он будет форсировать события, вбрасывая в игру медийные козыри по максимуму.

И сообщения Дональда Трампа о якобы "перенаправлении денег из Украины на финансирование избирательной кампании Байдена" – именно из этой серии.