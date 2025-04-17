В Раде зарегистрировали законопроект о трудоустройстве участников боевых действий. Тем, кто его будет выполнять, предусмотрены компенсации, а нарушителям - штрафы.

В парламенте зарегистрировали законопроект № 13180, который предлагает ряд законодательных механизмов для трудоустройства участников боевых действий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, председатель депутатской группы "Довіра" и автор законопроекта Олег Кулинич.

"Наш законопроект вводит гарантии для трудоустройства ветеранов войны, аналогичные тем, которые предусмотрены для лиц с инвалидностью. Ведь механизм, введенный Законом Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью", уже эффективно показал себя на практике", - объясняет Олег Кулинич.

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По словам парламентария, для работодателей с численностью работников более 8 человек устанавливается обязательная квота по трудоустройству участников боевых действий.

"Это - 5% от количества штатных работников (на время военного положения - 2%). По факту - каждый работодатель со штатом более 8 человек должен трудоустроить хотя бы одного участника боевых действий", - уточняет депутат.

Кроме того, как отмечает Олег Кулинич, законопроект предлагает норму, согласно которой в течение 6 месяцев работодателю за трудоустройство участника боевых действий по направлению центра занятости компенсируются 50% расходов на оплату труда.

Также до 1 января 2028 года устанавливается ЕСВ для участника боевых действий на уровне минимального страхового взноса, что является аналогичным требованиям для резидентов "Дія Сіті".

Еще одной нормой законопроекта определяется приоритетность предоставления государственной помощи для участников боевых действий при осуществлении предпринимательской деятельности, особенно - в сельском хозяйстве.

Вместе с тем, как сообщил народный депутат Олег Кулинич, за невыполнение квоты на трудоустройство ветеранов предусмотрен штраф за каждого нетрудоустроенного в двукратном размере "минималки". Но, как заверил он, нужно иметь в виду, что в квоту учитываются те работники предприятий, которые были мобилизованы и за которыми сохраняется рабочее место.

Нардеп подчеркнул, что действующее законодательство не регулирует вопрос трудоустройства ветеранов, а обеспечивает гарантии только в случаях, когда военнослужащий получает инвалидность. "Однако ограничиваться только этим недостаточно, особенно в стране, которая воюет, и где количество ветеранов уже превышает 1 млн человек, а в будущем будет расти еще больше", - убежден он.

Как сообщалось, накануне Президент Владимир Зеленский подписал закон о привлечении ветеранов к подготовке граждан для организации и осуществления национального сопротивления.