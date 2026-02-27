Одна из стран ЕС готова спасти Орбана и Фицо от нефтяного голода, - Reuters

Трубопровод "Адриа" может транспортировать до 15 миллионов тонн нефти в год для нужд Венгрии и Словакии.

Хорватия может поставлять нефть в Венгрию и Словакию через трубопровод "Адриа", чтобы компенсировать перебои в работе трубопровода "Дружба". Загреб ведет переговоры с Будапештом, Братиславой и Европейской комиссией, пишет Reuters.

"Хорватия является соседом, партнером и другом, который обеспечивает энергетическую безопасность и бесперебойное функционирование экономик Венгрии и Словакии", - отметил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович.

По его словам, трубопровод "Адриа" может транспортировать до 15 миллионов тонн нефти в год, чего достаточно для полного удовлетворения потребностей Венгрии и Словакии.

Трубопровод "Дружба" - главные новости

16 февраля в связи с прекращением транзита российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии эти страны обратились к Хорватии с просьбой одобрить транзит российской нефти в обход Украины. Там предлагали транспортировать топливо по трубопроводу "Адриа" на фоне проблем с "Дружбой".

При этом 18 февраля в ответ на прекращение транзита российской нефти через "Дружбу" премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии для Украины. Также в Венгрии и Словакии тогда заявляли, что ими якобы был прекращен экспорт дизеля в Украину.

24 февраля президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ответственность за повреждение нефтепровода "Дружба" лежит на России, а не на Украине. Президент Украины посоветовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану вести разговор с Москвой.

