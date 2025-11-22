Коррупционный скандал и давление США ставят украинского президента перед самым глубоким кризисом его каденции.

Президент Украины Владимир Зеленский оказался под беспрецедентным двойным давлением - громкого коррупционного скандала внутри страны и требований Вашингтона согласиться на мирный план, который предусматривает существенные уступки России, пишет The Washington Post.

Коррупционный кризис разразился в худший момент

НАБУ обнародовало доказательства масштабной схемы взяточничества в ключевых секторах - энергетическом и оборонном - в то время, когда страна переживает самую тяжелую зиму с начала войны. Среди фигурантов - бывший вице-премьер Александр Чернышов и бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич, который сбежал за границу перед обысками. Уже двое министров подали в отставку.

Украинцы, которые живут в темноте из-за российских ударов по энергосети, восприняли информацию о коррупции как личную измену.

"Общество отчаянно стремится к справедливости, тогда как Офис президента живет в параллельной реальности", - заявила депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Скандал подчеркнул гнев, разрушающий веру в единство страны, которая до сих пор была ключевым элементом украинского сопротивления.

Вашингтон усиливает давление

Параллельно Белый дом требует, чтобы Киев подписал американский проект мирного соглашения - ко Дню благодарения. Документ предусматривает:

передачу части территорий России,

уменьшение численности украинской армии,

институциональные изменения, на которые Украина никогда не соглашалась.

Непринятие плана может грозить сокращением военной поддержки США - включая разведданные и вооружение.

Это ставит Зеленского в критическую позицию: он не может навязать обществу "несправедливый мир", но и рискует потерять поддержку, без которой Украина не удержит фронт.

Давление из парламента и требование изменений

В парламенте распространяется призыв к созданию широкой коалиции и возвращению власти законодательному органу.

Оппозиция и часть "Слуги народа" впервые открыто требуют увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака - ближайшего соратника Зеленского, которого считают символом чрезмерной концентрации власти и возможных связей с коррупционной схемой.

"Нам нужно очищение правительства и системные изменения. И Ермак должен быть частью этого", - заявил депутат Владимир Арьев.

Зеленский отказался увольнять Ермака, даже несмотря на давление собственной фракции. Антикоррупционные эксперты предупреждают: если президент не отстранит всех причастных, он потеряет легитимность.

"Это вопрос выживания украинского государства", - сказала генсек Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб.

НАБУ готовится предъявить новые подозрения, что может еще больше расшатать власть. Аналитики говорят: Зеленский либо покажет, что готов перезагрузить систему, либо рискует потерять остатки общественного доверия в момент, когда страна переживает тяжелейшие испытания войны.

Мирный план США - что известно

Как сообщал УНИАН, Белый дом давит на Украину, чтобы она приняла новый "мирный план" до четверга, 27 ноября, мол, возможности для переговоров ограничены. Министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами заявил, что он "оптимистично настроен" и считает что "сейчас настало время для мира", но предупредил, что Вашингтон не проявит особой гибкости.

Украина оказалась перед выбором между американским проектом из 28 пунктов и чрезвычайно тяжелой зимой. Обе стороны имеют веские причины приближаться к миру, пишет The New York Times.

