США, Китай и Россия преследуют одну цель в отношении Европы, - Каллас

Китай, Россия и США хотят расколоть Европейский Союз, так как Европа гораздо сильнее, когда держится вместе. Об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, пишет Politico.

"Им не нравится Европейский союз, это совершенно очевидно. Но нам нужно понять, почему им не нравится ЕС. Дело в том, что если мы будем держаться вместе, если будем действовать сообща, то мы будем равными силами, мы будем сильными", - сказала она.

Каллас отметила, что администрации президента США Дональда Трампа не нравится единый Европейский Союз, поскольку блок является геополитической силой, с которой Вашингтону приходится конкурировать. Она добавила, что последние заявления американского лидера являются частью стратегии "разделяй и властвуй".

Верховный представитель ЕС заявила, что некоторые страны-члены блока пытаются сохранить собственные каналы связи с США после возвращения Трампа в Белый дом. Она подчеркнула, что это вызывает беспокойство, поскольку "разделение ЕС на самом деле работает".

Каллас призвала все страны Евросоюза защищать блок и заключать соглашения через европейские институты, когда речь идет о США, Китае или России.

Ранее The Guardian писало, что Европа все чаще открыто противостоит президенту США Дональду Трампу. Критика в адрес лидера США со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца не является единичным случаем.

В издании отметили, что сейчас целый ряд европейских лидеров, среди которых Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Джорджа Мелони, демонстрируют все большую готовность к публичному противостоянию с Трампом. В частности, упоминается, как Мерц открыто заявил, что не верит в наличие у США реалистичной стратегии в отношении войны с Ираном.

