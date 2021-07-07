В отрывке экс-пресс-секретарь Зеленского снова вспомнила об "украинском русском" языке.

Бывшый пресс-секретарь президента Юлия Мендель опубликовала первый отрывок своих мемуаров.

Текст появился в колонке Украинской правды.

Экс-пресс-секретарь задела советское прошлое Украины и, в качестве примера успешного осознания ошибок истории привела Германию, подытожив: "У нашей многострадальной нации нет генетического кода счастья. Мы ходили не в ту школу и выполняли не то домашнее задание".

Вторая часть отрывка была целиком посвящена языковому вопросу. Мендель убеждена, что Украину не видят независимой как пророссийские политики, так и политики, поддерживающие, по ее словам, "националистов".

Читайте такжеНа Банковой назвали имя нового пресс-секретаря ЗеленскогоБывшая пресс-секретарь Зеленского считает, что сейчас надо защищать не украиноязычных или русскоязычных, а "нас от самих себя, от той ненависти, которую мы можем носить в себе и проявлять к другим. Украинцы не понимают друг друга не из-за языка, а из-за нежелания слушать, слышать и воспринимать".

"Среди экспатов, которые густо поселились в Киеве после Революции Достоинства, часто слышалась прогрессивная для украинского общества мысль: следует лишить Россию монополии на русский язык, присвоив ее. Ведь русский в разных странах отличается так же, как и английский", – пишет она.

Мендель убеждена, что "мир демонополизирует русский язык, пока часть украинцев делает проигрышные попытки построить украинскую идентичность на отбрасывании всего русского".

"Всю энергию борцов против русского языка и мастеров лингвистических зомби-форм направить на обучение молодых поколений обычной грамматики – и вопрос был бы исчерпан (...) Язык – слишком конфликтный символ, чтобы построить вокруг него идею нации и патриотизма. Он стал олицетворением противостояния двух идеологий, выросших на общей истории, но представляющий две стороны одной правды. А правда всегда многолика", - утверждает Мендель.

Она сомневается, что "радикальный националист-патриот" может принять Украину без "вишневого сада", "на двух языках (русском и украинском русском), что сосуществуют вместе" и с прошлым. Так же она сомневается, что с такой политикой граждане пророссийских взглядов могут принять преступления режима СССР.

"В нашем длительном противостоянии радикальных патриотов и сторонников идей СССР, испытывающих то ли страх, то ли отвращение к легендарному Степану Бандере, правда и сила будут на стороне того, кто сможет отважиться на искренность Германии – вынести прошлое на поверхность и "освободить пациента, чтобы он мог жить новой успешной жизнью", – подытожила она.

Книжку Мендель презентовала 3 июля в Facebook.

В комментарии журналистам во время анонса мемуаров Мендель рассказывала, что написала текст о своей работе, украинской политике и некоторых инсайдах. Как главную тему книги она выделила "самоидентификацию украинцев как нации".

Юлия Мендель покинула пост пресс-секретаря в начале апреля 2021 года, при этом она остается работать на Банковой в роли советника по международным коммуникациям.

Назначили ее на должность в июне 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская