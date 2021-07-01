В книге бывшая пресс-секретарь Зеленского обещает раскрыть некоторые инсайды.

Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала мемуары и собирается выпустить их уже в июле.

Об этом она сообщила в разговоре с «Главкомом».

«Я пока не хотела бы рассказывать детали. Ожидать (выхода книги, – ред.) можно в июле», – ответила Мендель.

В соцсети Facebook корреспондент Виталий Ковач сообщил, что уже есть рукопись будущей книги.

«Знакомый видел, фотку видел, но о чем – не дали взглянуть. Теперь интересно, о чем нам поведает автор?» – написал он в соцсети.

В свою очередь "Суспільному" она рассказала, что в книге она раскроет некоторые инсайды.

"Книга об украинской политике, работу прес-секретар президента, некоторые инсайды принятых решений, а также главное - о самоидентификации украинский как нации", - сообщила она.

Какой будет название, тираж и издательство Мендель не уточнила, однако отметила, что не платила за издательство.

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Увольнение Юлии Мендель

Мендель стала спикером Зеленского в июле 2019 года, вскоре после его избрания президентом Украины.

До этого она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо", "112 Украина" и "Интер", сотрудничала с изданиями The New York Times и Politico.

В конце апреля стало известно, что она уходит с поста пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, чтобы занять должность советника по внешнеполитическим вопросам.

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Автор: Денис Прядко