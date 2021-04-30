Юлия Мендель будет уволена с поста пресс-секретаря президента Украины.

Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского и займет новую должность.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает BBC News Украина.

По его словам, Мендель продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря президента временно, пока завершаются "процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента". А в будущем она сосредоточится на взаимодействии с иностранным СМИ.

"Сегодня коммуникации инициатив президента для внешнего потребителя требуют значительного усиления. Юлия Владимировна имеет прекрасные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной как советник по международным коммуникациям", - сказал Подоляк.

Читайте такжеЭксперт о стиле Мендель в Париже: профессиональный провалКто именно заменит Юлию Мендель на посту пресс-секретаря, пока не известно. Сама Мендель на звонки журналистов не отвечает.

Увольнение Юлии Мендель: что известно

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала заявление на увольнение.

По словам собеседников журналистов, пресс-секретарь пытается уйти с должности уже в третий раз.

Мендель стала спикером Зеленского в июле 2019 года, вскоре после его избрания президентом Украины.

До этого она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо", "112 Украина" и "Интер", сотрудничала с изданиями The New York Times и Politico.

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Автор: Катерина Комолова