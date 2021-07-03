Мендель похвасталась, что ей удалось сохранить индивидуальность, чтобы чувствовать себя равной в мире мужчин.

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель презентовала свою разоблачительную книгу, которую обещала общественности.

Двухминутный ролик Мендель выложила для своих подписчиков в Facebook.

Она заявила, что таким образом попыталась "осмыслить украинские реалии с точки зрения украинки, рожденной в конце 1980-х". Мендель отметила, что родилась в русскоязычной среде, но украинский стал для нее вторым родным языком.

"Хорошо почувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но которая училась у западного мира, объездив десятки курсов и программ в Европе и США", – сказала Мендель.

Читайте такжеСергей Никифоров станет спикером Зеленского – что о нем известноТакже в презентации экс-пресс-секретарь Зеленского вспомнила о владение тремя языками, поступление в вуз без взятки: "Которая ездила по первую шенгенскую визу, что ее, живя в Киеве, с регистрацией в Херсоне, надо было получать в Донецке, и которая теперь летает по безвизу".

Она похвасталась, что ей удалось сохранить индивидуальность, чтобы чувствовать себя равной в мире мужчин. При этом Мендель подчеркнула, что для осуществления "американской мечты", о которой мечтали издавна, украинцам надо "научиться жить вместе".

Анонсировала мемуары Мендель 1 июля. В комментарии журналистам рассказывала, что написала текст о своей работе, украинской политике и некоторых инсайдах. Главным она выделила "самоидентификацию украинцев как нации".

Юлия Мендель покинула пост пресс-секретаря в начале апреля 2021 года, но она остается работать на Банковой в роли советника по международным коммуникациям.

Назначили ее на должность в июне 2019 года. До этого Мендель работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.

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Автор: Яна Ставская