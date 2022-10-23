Администрация Байдена и союзники должны делать больше, чтобы предоставить Украине необходимые инструменты для преодоления российской агрессии.

Лидер оппозиционной Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл призвал правящую Демократическую партию быстрее оказывать помощь Украине, а также включить в пакет помощи больше ПВО, оружие дальнего действия, гуманитарную и экономическую помощь перед зимой.

В своем обращении Макконнелл призвал президента США Джо Байдена и союзников Украины в мире действовать быстро и инициативно, когда речь идет о помощи Киеву, передает Голос Америки.

"Россия продолжает эскалацию нападений на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, - заявил сенатор. - Это четкий урок для нас. Администрация Байдена и друзья Украины в мире должны быстрее и инициативнее предоставлять Украине то, что нужно".

"Администрация Байдена и наши союзники должны делать больше, чтобы предоставить Украине необходимые инструменты для преодоления российской агрессии. Очевидно, это должно включать дополнительные системы противовоздушной обороны, дальнобойное оружие, гуманитарную и экономическую поддержку, чтобы помочь этой пострадавшей от войны стране пережить грядущую зиму", - говорится в заявлении.

Сенатор призвал союзников увеличить помощь Украине и заявил, что обе партии Конгресса поддержали помощь Украине "на подавляющей двухпартийной основе".

Макконнел в своем заявлении заверил, что в случае, если Республиканская партия получит большинство в Сенате США, она "сосредоточится на надзоре и своевременной доставке необходимого оружия и увеличении общей с созниками помощи Украине, восстановлении и модернизации военных возможностей".

Помощь США Украине

В Конгрессе США работают над новым пакетом помощи Украине на сумму $50 млрд.

19 мая Сенат США одобрил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на $40 млрд. 21 мая президент США Джо Байден подписал этот документ.

21 сентября президент США сообщил, что Соединенные Штаты уже выделили на помощь Украине более $25 млрд.

1 октября Байден подписал закон о "продлении ассигнования и дополнительном выделении средств для Украины на 2023 год" о выделении Украине дополнительной помощи в размере более $12,3 млрд.

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