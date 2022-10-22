Энтони Блинкен подчеркнул, что Москва может погасить огни по всей Украине, но не может погасить украинский дух.

Держсекетар США Энтони Блинкен подчеркнул, что российские удары по Украине усиливают решимость украинцев и партнеров Украины.

Как пишет Голос Америки, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной во время ее визита в Вашингтон.

Отмечается, что во время встречи они обсудили помощь Украине в восстановлении разрушенной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, предоставлении Украине оружия для обороны и бюджетной поддержки.

Видео дня

По словам госсекретаря, США и Европа едины в совместных действиях в противостоянии российской агрессии в Украине.

Недавние обстрелы украинских городов иранскими беспилотниками имеют целью запугать украинцев и "заставить украинский народ страдать", но вместо этого они усиливают решимость украинцев, сказал Блинкен.

"В последние дни мы стали свидетелями широкомасштабных ударов Москвы по гражданской инфраструктуре в Украине. Многие из них были осуществлены с помощью беспилотников, поставленных Ираном. Эти удары имеют четкую цель заставить украинский народ страдать. Вред, который они наносят, усложнит украинцам отопление их домов, поиск безопасной воды для питья, доступ к электроэнергии, которая нужна им, чтобы работало все, от магазинов до больниц и общественного транспорта", – сказал госсекретарь США.

"Президент Путин считает, что эти атаки каким-то образом сломят волю.

Однако он лишь углубляет их решимость защищать свою страну. Москва может погасить огни по всей Украине, но не может погасить украинский дух. Президент Путин думал, что может разделить трансатлантический альянс, вместо этого он еще больше сблизил нас", - добавил Блинкен.

Вопрос помощи Украине и избавления от энергетической зависимости от России был в центре внимания переговоров Блинкена и Колонны.

"Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Францией и другими европейскими союзниками, чтобы помочь осуществить решительный отход от зависимости от российской энергии, что означает разработку разнообразных, надежных, устойчивых источников в долгосрочной перспективе и помощь нашим друзьям пережить зиму с высокими затратами на электроэнергию", – сказал Блинкен.

Государственный секретарь приветствовал усилия Франции по помощи Украине, в частности, помощь в сфере безопасности, "включая недавнее объявление президента Макрона о выделении 100 миллионов евро" для предоставления Киеву оружия.

Министр иностранных дел Франции рассказала об усилиях ее правительства по помощи Украине.

"Президент Макрон недавно пообещал президенту Зеленскому, что мы увеличим нашу военную помощь, включая новое оборудование, и вы, вероятно, знаете, что мы поставляем боеприпасы для артиллерийских ракет, а также новые легкие танки, мы также решили подготовить по меньшей мере 2000 украинских солдат во Франции, и мы развиваем сотрудничество в сфере разведки, которое также будет усиливаться и идти дальше", - сказала Колонна.

Также она пообещала гуманитарную помощь и помощь в реконструкции инфраструктуры, в связи с приближением зимы.

Помощь Украине от международных партнеров

21 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в следующем году Украина может рассчитывать на получение 18 млрд евро для удовлетворения основных потребностей.

18 октября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в этом году Украина уже получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства и выстоять в борьбе с агрессором.

В Конгрессе США работают над новым пакетом помощи Украине на сумму $50 млрд.

19 мая Сенат США одобрил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на $40 млрд. 21 мая президент США Джо Байден подписал этот документ.

21 сентября президент США сообщил, что Соединенные Штаты уже выделили на помощь Украине более $25 млрд.

1 октября Байден подписал закон о "продлении ассигнования и дополнительном выделении средств для Украины на 2023 год" о выделении Украине дополнительной помощи в размере более $12,3 млрд.

Вас также могут заинтересовать новости: