Глава МИД подчеркнул, что даже ХАМАС согласился на прекращение огня и мирные усилия.

Сегодняшняя атака врага показала, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих агрессивных действий и террористических методов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети Х.

"Российские террористы нанесли удары по критически важной гражданской инфраструктуре, в частности энергетической, по всей Украине сотнями беспилотников и ракет. Я призываю всех партнеров решительно отреагировать. Путин сделал это 10 октября - в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году", - подчеркнул он.

По словам Сибиги, это намеренная демонстрация того, что он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов в течение трех лет, и он продолжает отвергать любые содержательные дипломатические и мирные усилия.

Видео дня

"Россия хуже ХАМАС. Даже ХАМАС согласился на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, Москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала - войну, которую она не может и не выиграет... Лишение людей энергии на фоне снижения осенних температур равносильно геноциду согласно статье II (c) Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы", - отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что давление на Москву - единственный рецепт, который может сработать, но он должен быть сильным и консолидированным.

"Путин должен чувствовать, что цена продолжения войны превышает цену ее остановки. Он должен чувствовать, что продолжение этой войны ставит под угрозу его режим", - отметил он.

Массированный удар по Украине 10 октября - подробности

Как сообщал УНИАН, россияне ночью нанесли массированный удар по объектам энергоинфраструктуры в Украине, во многих областях перебои со светом, введены графики отключений.

Этой ночью в результате атаки врага на Запорожскую область повреждено более десятка многоэтажек и 8 домов частного сектора. Погиб семилетний мальчик, еще четверо - ранены.

В результате атаки врага на столицу пострадали 12 человек. 8 из них находятся в больницах. Четверо - получают помощь амбулаторно.

Часть города остались без света. В Печерском районе падение обломков вызвало пожар в многоэтажке. Спасатели спасли 20 человек, 9 - травмированы, пятеро переданы медикам.

Вас также могут заинтересовать новости: