Вследствие атаки погиб 7-летний мальчик, его родители ранены и находятся в больнице.

Этой ночью в результате атаки оккупантов на Запорожскую область повреждено более десятка многоэтажек и 8 домов частного сектора.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, примерно с часу ночи враг начал массированный обстрел областного центра.

"Было несколько волн атак: сначала - "Шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около 4 утра - управляемые авиабомбы и крылатые ракеты", - отметил он.

Федоров сообщил, что в целом по Запорожью этой ночью враг направлял 8 "Шахедов", 5 ракет и 5 КАБов.

"Погиб семилетний мальчик, еще четверо - ранены. Среди них и родители погибшего мальчика. Медики борются за жизнь пострадавших", - детализировал Федоров.

Также, по его данным, повреждено большое количество жилой инфраструктуры - 12 многоэтажек и 8 домов частного сектора. Из-за обстрелов возникли сложности с поставками газа.

Федоров также сообщил, что частично ограничено движение через ДнепроГЭС.

"Рассчитываем, что в течение ближайших 3-4 часов движение будет восстановлено. Специалисты уже работают на местах", - написал Федоров.

Как уточнили в патрульной полиции, объезд осуществляется через Арочный мост, остров Хортица, а также через Вантовый мост и мост имени Преображенского.

"Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", - говорится в сообщении.

Ночная атака россиян

Как сообщал УНИАН, россияне ночью нанесли массированный удар по объектам энергоинфраструктуры в Украине, во многих областях перебои со светом, введены графики отключений.

В частности, в Сумской области по указанию НЭК "Укрэнерго" введены графики аварийных отключений для 10 очередей потребителей.

Известно о введении аварийных графиков в Полтавской и Харьковской областях. В Полтавской области графики отключений будут действовать в течение всего дня. Причина - последствия российских атак на энергетические объекты.

Кроме того, в Киевской области введены экстренные графики отключения света.

