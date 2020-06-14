"Хватит шастать": призывающего сидеть дома Кличко поймали на нарушении карантина

Столичный мэр поужинал в ресторане с нарушением карантинных правил.

Мэра Киева Виталия Кличко поймали на нарушении карантинных правил в одном из столичных ресторанов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

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В частности, столичного мэра заметили жители Воздвиженки. Он ужинал в ресторане "Охота на овец" в компании мужчины и двух девушек после 22:00.

Согласно же требованиям к работе учреждений общественного питания во время карантина, за столиками в ресторане не должно находиться более 2 человек. При этом само заведение должно прекратить работу в 22:00.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева неоднократно призывал жителей города соблюдать карантин и без необходимости не выходить из дома. Достучаться к людям мэр Кличко пытался также фразой "Хватит шастать".

Кроме того, недавно он также обратился в правоохранительные органы, чтобы те более строго контролировали соблюдение карантина и безопасности организациями, предприятиями и гражданами.

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