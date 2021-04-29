Глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник отчитался о результатах борьбы с незаконным оборотом горюче-смазочных материалов с начала 2021 года.

Так, по итогам четырех месяцев 2021 сотрудники ГФС изъяли из незаконного оборота в рамках уголовных и административных производств нефтепродуктов на сумму 1,1 млрд грн, а также прекратили деятельность 10 незаконных производств топлива и свыше 240 нелегальных АЗС. Об этом Мельник сообщил на своей странице в Facebook.

При этом Мельник отметил, что попытки отвлечь внимание его ведомства от борьбы с теневым сектором экономики путем заказных критических материалов в СМИ, успехом не увенчаются.

“Я привык к заказным статьям в СМИ, когда начинаешь демонстрировать результаты - критикуют. Попытки отвлечь от основной работы - обеспечения экономической безопасности страны - не пройдут!

Интересно, что именно во время активной фазы борьбы с теневым сектором экономики нас упрекают “Быстрее, быстрее!”. Может, это для того, чтобы пострадало качество, а виновные затем легче получили оправдательный приговор в судах? Нет. Нам надо, чтобы виновные сидели за решеткой, а не в который раз избегали наказания. Поэтому мы будем собирать доказательства так, чтобы все сели - а не так, чтобы написать победную статью в СМИ или пост в фейсбуке.

Для меня важен результат - вор должен сидеть в тюрьме. Точка”, - указывает Мельник.

Ранее сообщалось, что Американско-Украинский деловой совет (USUBC), объединяющий более 200 коммерческих компаний, поддержал создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом при ГФС. Офис заработал в начале апреля.

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Автор: Григорий Бондарь