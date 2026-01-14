Историк назвал единственный сценарий, когда западные гарантии для Украины сработают

История знает много примеров предоставления военных гарантий дружественным странам, и судьба этих гарантий складывалась по-разному.

Запад вроде бы готов предоставить Украине послевоенные гарантии безопасности. Но сработают эти гарантии исключительно в том случае, если эти страны сочтут свое вступление в войну неизбежным. Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал профессор украинской истории в Гарварде Сергей Плохий.

"Надо понимать, что абсолютных гарантий безопасности в мире не существует. Гарантии настолько сильны, насколько выполнять их – в национальных интересах стран, которые дают эти гарантии, и насколько потенциальный агрессор верит в то, что эти гарантии будут соблюдаться. Иначе они остаются на бумаге", – заявил он.

Профессор привел пример 1939 года, когда Франция и Великобритания предоставили свои гарантии Польше, надеясь удержать Гитлера от вторжения, но тот не поверил в готовность Парижа и Лондона действительно вступать в войну и атаковал через несколько недель после объявления гарантий.

Другой вопрос – действительно ли Запад вступится за Украину, если Россия не поверит в подлинность гарантий, как в свое время не поверил Гитлер.

"Если Европа решит, что лучше воевать с Россией на территории Украины, чем на территории Польши или Германии, думаю, такие гарантии могут стать реальностью со стороны европейских стран. Со стороны Соединенных Штатов Америки это маловероятно. Любое американское правительство будет избегать прямой конфронтации с ядерной Россией. Прямые гарантии того, что нападение ядерной страны на страну-союзника равносильно нападению на США – думаю, это нереально", – убежден Плохий.

Гарантии безопасности для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, в январе президент Зеленский сообщил, что Украина и США почти договорились о послевоенных гарантиях безопасности. Однако, по его словам, на финальную версию документа может повлиять позиция России.

Предварительную договоренность о гарантиях безопасности для Украины подтвердил и президент США Дональд Трамп. Однако он отметил, что ключевую роль в реализации гарантий будет играть Европа.

