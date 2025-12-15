По словам политика, Украина должна иметь возможность защитить себя.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо, однако она предостерегла от рискованного, по ее мнению, шага в направлении возможного соглашения. Об этом она сказала перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе, передает "Радио Свобода".

"Донбасс - это не конечная цель Путина. Если они получат Донбасс, то крепость упадет, и тогда они точно продолжат захватывать всю Украину. Если Украина уйдет (с Донбасса - ред.), то другие регионы также окажутся в опасности. Мы знаем это из истории, и мы должны усваивать ее уроки... Для устойчивого мира не должно быть никакого умиротворения агрессора", - отметила Каллас.

Рассказывая о потенциальных гарантиях безопасности для Украины, дипломат добавила, что "это не могут быть бумаги или обещания".

"Это должны быть реальные войска и возможности, чтобы Украина могла защитить себя... Как я уже говорила, за последние сто лет Россия напала как минимум на девятнадцать стран, на некоторые даже по три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию, поэтому РФ не нужны никакие гарантии безопасности. Гарантии безопасности нужны всем остальным", - отметила она.

По словам политика, эта неделя является "очень важной" в решении вопроса о финансировании Украины, а также она подчеркнула, что на столе есть "несколько вариантов".

"Наиболее надежным вариантом является репарационный заем, и именно над этим мы работаем. Мы еще не достигли цели, и это становится все сложнее, но мы работаем. У нас еще есть несколько дней", - подытожила Каллас.

Ранее Институт изучения войны (ISW) писал, что Кремль угрожает отрицать европейские и украинские правки по мирному плану. Советник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ "очень четко" выразила свою позицию и будет иметь "решительные возражения", если Украина и Европа внесут поправки в мирный план.

Также СМИ сообщали, что переговоры в Берлине между Украиной и США продолжатся в понедельник, 15 декабря. По словам журналистов, правительство США "по крайней мере предварительно, признало перспективы успеха в берлинских переговорах", о чем свидетельствует тот факт, что оно направило свою делегацию в Германию.

