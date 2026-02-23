Судебные решения без очередей и бумаг: в 'Дие' запускают бета-тест новой важной услуги

Украинцев призвали принять участие в бета-тестировании новой услуги.

В государственном приложении "Дия" запустили бета-тест новой услуги по цифровизации исполнения судебных решений. Речь идет о возможности получить исполнительный документ онлайн, подать заявление и отслеживать процесс прямо в смартфоне без посещений суда и бумажной волокиты.

Как сообщила пресс-служба "Дие", исполнительный документ - официальное судебное основание для исполнения решения. Это может быть принудительное взыскание средств, имущества или другие действия в отношении должника.

"Вместо визитов в суд, ожидания в очередях и бумажной переписки с исполнителями - несколько кликов в приложении "Дия". Мы модернизируем систему, чтобы вы могли получить документ онлайн, автоматически заполнить заявление и отслеживать статус исполнения решения в смартфоне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Дия" подчеркнули, что для качественной работы сервиса нужна помощь пользователей во время бета-тестирования.

Для участия в бета-тесте необходимо:

быть гражданином Украины;

иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

иметь судебное решение, вступившее в законную силу и требующее принудительного исполнения.

Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль заявила, что в государственном приложении "Дия" планируют запустить онлайн-оформление "Европротокола" без вызова полиции, услугу по регистрации авто после растаможивания в "Ди е" и оплату штрафа за парковку в приложении.

В январе также сообщалось, что в приложении "Дия" готовят запуск сервиса онлайн-развода. Бета-тестирование услуги планируется начать уже весной.

20 января стало известно, что в Украине хотят ввести полностью проактивные пенсионные и социальные услуги, чтобы граждане получали выплаты автоматически, без сбора справок и походов по учреждениям.

