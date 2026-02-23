В сети показали суперфлагман Samsung Galaxy S26 Ultra в эксклюзивных цветах

В цвете "Розовое золото" ранее выпускали Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S27 Ultra будет представлен в двух дополнительных цветах, которые можно будет приобрести исключительно через фирменный онлайн-магазин компании.

По информации издания PhoneArena, эксклюзивная палитра включает темно-серебристый (Silver Shadow) и золотистый с розовым оттенком (Pink Gold). В эксклюзивной расцветке Pink Gold в магазине Samsung можно приобрести и актуальный Galaxy S25 Ultra.

Таким образом, слухи о ярко-оранжевой расцветке, как у iPhone 17 Pro, которые ходили по сети ранее, не подтвердились.

Что до базовых цветов, в которых смартфон предложат в рознице, то таких четыре: черный, белый, "небесно-голубой" и "кобальтовый фиолетовый".

Уже подтверждено, что презентация серии Galaxy S26 состоится 25 февраля. Помимо Galaxy S26 Ultra, Samsung представит смартфоны Galaxy S26 и S26+. Накануне в сеть утекли цены и полные характеристики всех трех моделей.

В первых тестах Galaxy S26 Ultra на новом Snapdragon обошел iPhone 17 Pro Max. А прирост быстродействия относительно Galaxy S25 Ultra еще заметнее.

