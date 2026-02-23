Известный 'антивоенный' рэпер получил гражданство России, - сеть

Маркул больше не осуждает РФ за нападение на Украину.

Латвийский хип-хоп-исполнитель Markul (настоящее имя - Марк Маркул), который ранее осудил полномасштабное нападение России на Украину, получил гражданство РФ.

Как пишут российские Telegram-каналы, рэперу выдали российский паспорт еще в феврале 2024 года. В то же время на его родине двойное гражданство разрешено только с рядом стран, среди которых РФ нет, поэтому теперь его владение паспортом Латвии может оказаться под вопросом.

В начале полномасштабной войны Markul опубликовал в своем Instagram-аккаунте антивоенный пост, в котором заверил, что не поддерживает нападение на Украину:

"В моем окружении никогда не будет людей, которые могут оправдать то, что сейчас происходит. Всем сил и терпения".

По данным российских пабликов, после этого певец переехал в Лондон, немного пожил в Европе, но вскоре вернулся в Москву и продолжил давать концерты там.

Markul - рэпер и автор песен, который работает в русскоязычном музыкальном пространстве и приобрел популярность преимущественно в РФ и среди русской аудитории за рубежом. Родился в Латвии, однако его карьера в значительной степени строилась именно на российском рынке, где он получил широкую известность и коммерческий успех. В частности, он записывал совместные треки с Oxxxymiron.

