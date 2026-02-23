Будут просто невыгодны: эксперт объяснил, как заставить Россию отказаться от 'Шахедов'

В настоящее время РФ не наращивает производство этих типов БПЛА, отметил Валерий Романенко.

Россия не способна запускать ежедневно 1000 "Шахедов", однако могла бы применять такое количество однократно. Такое мнение высказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, в эфире Radio NV.

"Информация о тысячах беспилотников, там не добавили слова, что тысячи одноразово, не каждый день. Россияне даже каждый день не могут 150 беспилотников посылать, потому что они производят только 100 и все. У них минимальный ползучий рост там какой-то есть. Нет наращивания выпуска беспилотников", - сказал Романенко.

В то же время он отметил, что если Украине удастся реализовать проект антидронового купола - проблема российских "Шахедов" будет "закрыта.

"Что-то будет летать, но не по всей Украине, как сейчас. И скорее это будет дострел последних запасов. Потому что, скажем, когда из 100 запущенных беспилотников 92 сбивают, как было вчера, то эффективность этого вида оружия, если еще поднять хотя бы до 95, она просто будет невыгодной. Нет смысла. Слишком высокие затраты для того, чтобы достичь каких-то минимальных целей", - добавил аналитик.

Противодействие "Шахедам": важные новости

Напомним, в середине февраля журналист Саймон Шустер в статье The Atlantic сообщил, что в Украине появилось лазерное оружие для борьбы с "Шахедами". По его словам, во время испытания этого оружия, небольшая лазерная пушка следила за целью и через несколько секунд дрон начал гореть.

Между тем OCCRP выпустила расследование, в котором раскрыла, что большинство российских "Шахедов" почти полностью создаются из иностранных комплектующих. Отмечается, что основная масса - это продукция компаний из США, Китая и стран Европы.

