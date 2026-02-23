Украина имеет серьезные шансы победить в войне против РФ, - Тимочко

По словам эксперта, очень важным фактором является то, что Украина запустила эффективную ракетную программу.

Украина имеет серьезные шансы на победу, несмотря на заявления отдельных европейских политиков о "тупике". Об этом заявил военный обозреватель Иван Тимочко для проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо.

"В Европе складывается интересный момент с оценками войны. Европейские гражданские политики, которые ни дня не имеют боевого опыта, говорят о "тупике". Это понятно, потому что им нужно думать, как удерживать политические рейтинги. К сожалению, часть украинских политиков придерживается такой же тенденции, они тоже думают не о победах на поле боя или победе Украины как государства, а о политических победах", - объяснил эксперт.

В то же время Тимочко добавил, что военные аналитики и командующие войсками Европы и НАТО, которые понимают, что такое война, не говорят, что она зашла в тупик.

По их словам, конфликт с каждым разом приобретает новые черты, охватывает все больше стран, которые сознательно или бессознательно вовлекаются в него, однако уверяют, что Украина имеет серьезные шансы на победу.

"Я уверен, что даже американские разведчики и генералы говорят об этом Трампу. Иначе он бы уже давно опустил руки и вообще дистанцировался или не рассматривал бы Украину как партнера в таком, скажем, трамповском восприятии", - добавил обозреватель.

Тимочко подчеркнул, что очень важным фактором является то, что Украина запустила эффективную ракетную программу, а "Фламинго" уже дали свой результат. Эти ракеты достаточно точные, хотя ранее навязывалась мифология об их существенных отклонениях, неточности и неспособности обходить системы ПВО.

"Однако завод РФ по производству "Искандеров", "Кинжалов" и "Орешников" точно имеет очень серьезное прикрытие - там системы ПВО пытались работать максимально эффективно. И учитывая площадь этого завода, а он довольно большой, можно говорить, что удар был нанесен по конкретно выбранному цеху, который является базовым или одним из базовых во всем процессе производства ракет. Это означает, что, выведя из строя такой базовый цех, все предприятие либо останавливается, либо его производительность падает в разы. Это очень серьезный удар", - отметил эксперт.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны освободили от россиян 400 кв. км земли и 8 населенных пунктов на южном участке фронта. По его словам, он обсудил с командирами состояние выполнения боевых задач, проблемные вопросы и предложения по их решению.

"Ситуация на этом участке сложная. Противник продолжает оказывать давление, активно применяет для инфильтрации малые штурмовые группы, использует артиллерию, беспилотные средства, кое-где - бронетехнику", - добавил Сырский.

В то же время командир 3-го механизированного батальона 44-й ОМБр Вячеслав Гудзь с позывным Грач спрогнозировал, что будет под Покровском. Он отметил, что как только появится зелень, российские захватчики будут наращивать свои силы на Торецко-Покровском направлении.

